Szczątki co najmniej 150 ofiar nad jeziorem Borówno. Odkryto dowody niemieckiej zbrodni z 1939 roku [zdjęcia]

2026-08-25, 09:42 BN

Szczątki co najmniej 150 ofiar nad jeziorem Borówno. Odkryto dowody niemieckiej zbrodni z 1939 roku/fot. IPN

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku informuje o zakończeniu prac archeologicznych nad jeziorem Borówno w powiecie bydgoskim, gdzie ujawniono dowody niemieckich masowych zbrodni z października 1939 roku. Odnaleziono szczątki minimum 150 zamordowanych osób.

Już od kilku lat komisja prowadzi śledztwo dotyczące tzw. „zbrodni pomorskiej 1939”, czyli masowej eksterminacji ludności polskiej na Pomorzu Gdańskim jesienią 1939 roku. Badania archeologiczne pozwoliły m.in. na zlokalizowanie, przeanalizowanie i podjęcie szczątków setek osób zamordowanych przez niemieckie formacje wojskowe, policyjne i parapolicyjne.



Jak hitlerowcy zabijali ludzi nad jeziorem Borówno i zacierali ślady zbrodni?



Jak informuje Instytut Pamięci Narodowej, z zebranego materiału dowodowego wynika, że w październiku 1939 roku hitlerowcy dowozili nad jezioro Borówno transporty z więźniami, gdzie nad linią polskich umocnień polowych dokonywano masowych egzekucji. - W czerwcu 1944 roku część grobów została zniszczona przez specjalne komando odpowiedzialne za likwidację śladów zbrodni w ramach operacji zakodowanej pod kryptonimem „Aktion 1005”. W jej ramach lokalizowano groby masowe, wydobywano zwłoki, palono je na stosach, a resztki ukrywano - czytamy na stronie internetowej i na profilu IPN na Facebooku.



Nad jeziorem Borówno odkryto okop wojenny



Zespół biegłych z zakresu archeologii, antropologii fizycznej, antropologii i medycyny sądowej z kilku polskich uniwersytetów ujawnił zasypany okop wojenny. W jego wypełnisku odnaleziono:



szkielety ludzkie zachowane w porządku anatomicznym, w różnym układzie, bez cech intencjonalnego pochówku,

na większości czaszek widoczne otwory postrzałowe, przeważnie z uszkodzeniem wlotowym w okolicy potylicy - co jednoznacznie wskazuje na sposób zadawania śmierci,

ofiary były osobami dorosłymi w różnym wieku, głównie mężczyznami.

W lesie niedaleko jeziora Borówno ukryto szczątki zamordowanych ofiar





Dalsze prace nad odnalezionymi szczątkami

co najmniej 150 osób

zbrodni pomorskiej 1939 roku

Fotografie mogą być dosyć drastyczne dla wrażliwych osób.