Profesor z bydgoskiego UKW będzie ambasadorem Węgier w Polsce - dowiedziało się Polskie Radio PiK

2026-08-25, 07:54  Maciej Wilkowski, Cezary Wojtczak/BN
Dr hab. Miklós Mitrovits w bydgoskim studiu Polskiego Radia PiK/fot. Archiwum/Izabela Langner

Dr hab. Miklós Mitrovits w bydgoskim studiu Polskiego Radia PiK/fot. Archiwum/Izabela Langner

Dr hab. Miklós Mitrovits, profesor bydgoskiego UKW, otrzymał od minister spraw zagranicznych Węgier Anity Orbán propozycję objęcia stanowiska ambasadora tego kraju w Polsce - dowiedziało się Polskie Radio PiK. Wniosek o powołanie na to stanowisko podpisał węgierski premier Peter Magyar.

W maju, po zmianie władzy na Węgrzech, odwołany został dotychczasowy ambasador Istvan Ijgyarto. - Nowa era wymaga nowego podejścia. Dlatego też postanowiłam odwołać ambasadora Węgier w Warszawie, ponieważ uważam, że nowy kierunek naszej polityki zagranicznej powinien być reprezentowany przez nowego wysłannika, który będzie w stanie wiarygodnie i konsekwentnie go realizować w nadchodzącym okresie - ogłosiła szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orbán.

- Otrzymałem zaszczytne zaproszenie od minister spraw zagranicznych Anity Orbán, które z radością przyjąłem - napisał Miklós Mitrovits na swoim profilu na Facebooku. - Wiem, że bycie ambasadorem Węgier w Warszawie to poważne zadanie i wielka odpowiedzialność, dlatego dołożę wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom i zacieśnić wzajemne relacje - dodał.

Procedurę powołania ambasadora poprzedza złożenie tak zwanych listów uwierzytelniających, które trafiają do podpisu przez głowę państwa. - Zazwyczaj jest to jednak czysta formalność i prawdopodobnie prezydent Karol Nawrocki taki podpis złoży - informuje redaktor naczelny Polskiego Radia PiK Cezary Wojtczak.



Miklós Mitrovits urodził się w 1978 roku w Peczu. Jest historykiem. Specjalizuje się w historii XX wieku oraz relacjach polsko-węgierskich. Jest również ekspertem komentującym dla mediów aktualną sytuację polityczną na Węgrzech. Był kilka razem gościem Polskiego Radia PiK w „Rozmowach Dnia” oraz audycjach publicystycznych.

Relacja redaktora naczelnego PR PiK Cezarego Wojtczaka

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