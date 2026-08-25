Profesor z bydgoskiego UKW będzie ambasadorem Węgier w Polsce - dowiedziało się Polskie Radio PiK

2026-08-25, 07:54 Maciej Wilkowski, Cezary Wojtczak/BN
Dr hab. Miklós Mitrovits w bydgoskim studiu Polskiego Radia PiK/fot. Archiwum/Izabela Langner
Dr hab. Miklós Mitrovits, profesor bydgoskiego UKW, otrzymał od minister spraw zagranicznych Węgier Anity Orbán propozycję objęcia stanowiska ambasadora tego kraju w Polsce - dowiedziało się Polskie Radio PiK. Wniosek o powołanie na to stanowisko podpisał węgierski premier Peter Magyar.
W maju, po zmianie władzy na Węgrzech, odwołany został dotychczasowy ambasador Istvan Ijgyarto. - Nowa era wymaga nowego podejścia. Dlatego też postanowiłam odwołać ambasadora Węgier w Warszawie, ponieważ uważam, że nowy kierunek naszej polityki zagranicznej powinien być reprezentowany przez nowego wysłannika, który będzie w stanie wiarygodnie i konsekwentnie go realizować w nadchodzącym okresie - ogłosiła szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orbán.
- Otrzymałem zaszczytne zaproszenie od minister spraw zagranicznych Anity Orbán, które z radością przyjąłem - napisał Miklós Mitrovits na swoim profilu na Facebooku. - Wiem, że bycie ambasadorem Węgier w Warszawie to poważne zadanie i wielka odpowiedzialność, dlatego dołożę wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom i zacieśnić wzajemne relacje - dodał.
Procedurę powołania ambasadora poprzedza złożenie tak zwanych listów uwierzytelniających, które trafiają do podpisu przez głowę państwa. - Zazwyczaj jest to jednak czysta formalność i prawdopodobnie prezydent Karol Nawrocki taki podpis złoży - informuje redaktor naczelny Polskiego Radia PiK Cezary Wojtczak.
Miklós Mitrovits urodził się w 1978 roku w Peczu. Jest historykiem. Specjalizuje się w historii XX wieku oraz relacjach polsko-węgierskich. Jest również ekspertem komentującym dla mediów aktualną sytuację polityczną na Węgrzech. Był kilka razem gościem Polskiego Radia PiK w „Rozmowach Dnia” oraz audycjach publicystycznych.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę