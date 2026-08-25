„Nie bądź obojętny”. Manifestacja w Bydgoszczy przeciwko agresji wobec Ukraińców

2026-08-25, 06:50  Damian Klich/BN
„Nie bądź obojętny”. Manifestacja w Bydgoszczy przeciwko agresji wobec Ukraińców/fot. Damian Klich

„Nie bądź obojętny”. Manifestacja w Bydgoszczy przeciwko agresji wobec Ukraińców/fot. Damian Klich

„Nie bądź obojętny” - to hasło manifestacji, która odbyła się w poniedziałek w Bydgoszczy. Jest wyrazem sprzeciwu wobec agresji w stosunku do obywateli Ukrainy.

U zbiegu ulic Mostowej i Grodzkiej zgromadziło się około 50 Polaków i Ukraińców. - Nie bądźmy obojętni na przemoc wobec naszych gości - mówił organizator Karol Słowiński. - Są oni poddawani różnym represjom ze strony faszyzującej części społeczeństwa i tutaj chcemy powiedzieć stanowcze „nie” - dodaje.

- Nie jesteśmy wrogami, a braćmi - mówi jedna z Ukrainek. - Mamy wspólnego wroga, który kręci naszymi myślami - dodaje.

Wielu uczestników manifestacji w Bydgoszczy podkreślało również, że Ukraina broni także naszej wolności przed agresorem, czyli Rosją. Ukraina obchodziła 35. rocznicę niepodległości swojego państwa.

Manifestację wsparli prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, oraz radne Rady Miasta Anna Mackiewicz i Joanna Czerska-Thomas.

Relacja Damiana Klicha

Bydgoszcz
„Nie bądź obojętny”. Manifestacja w Bydgoszczy przeciwko agresji wobec Ukraińców/fot. Damian Klich „Nie bądź obojętny”. Manifestacja w Bydgoszczy przeciwko agresji wobec Ukraińców/fot. Damian Klich „Nie bądź obojętny”. Manifestacja w Bydgoszczy przeciwko agresji wobec Ukraińców/fot. Damian Klich „Nie bądź obojętny”. Manifestacja w Bydgoszczy przeciwko agresji wobec Ukraińców/fot. Damian Klich „Nie bądź obojętny”. Manifestacja w Bydgoszczy przeciwko agresji wobec Ukraińców/fot. Damian Klich „Nie bądź obojętny”. Manifestacja w Bydgoszczy przeciwko agresji wobec Ukraińców/fot. Damian Klich „Nie bądź obojętny”. Manifestacja w Bydgoszczy przeciwko agresji wobec Ukraińców/fot. Damian Klich

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