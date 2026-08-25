Szlak kulinarny „Niech Cię Zakole”. Można posmakować kultury Kujawsko-Pomorskiego [Wakacyjny przewodnik po regionie]

2026-08-25, 08:58 Adriana Andrzejewska-Kuras/BN

Od lewej: Jakub Klorek z Restauracji Ostromeckiej i Piotr Lenart, pomysłodawca szlaku „Niech Cię Zakole”/fot. Adriana Andrzejewska/Kuras

Kujawsko-Pomorskie można zwiedzać poprzez smakowane różnych regionalnych potraw. Szlak kulinarny „Niech Cię Zakole” to opcja dla wszystkich, którzy chcą poznać historię i dziedzictwo województwa, smakując także jego tradycyjnych smaków.

Skąd pomysł na promowanie regionu poprzez jego smakowanie? - 10 lat temu, a może troszkę wcześniej zorientowałem się, że mamy obfitość naszych dóbr lokalnych, tylko nie są one ułożone w ofertę - mówi Piotr Lenart, pomysłodawca szlaku „Niech Cię Zakole”. - Będąc w podróżach studyjnych do Francji dostrzegliśmy, że my mamy podobny potencjał dóbr lokalnych. W 2016 roku zrodziła się idea, żeby w oparciu o ten przepiękny obszar Doliny Dolnej Wisły zrobić szlak krajoznawczo-kulinarny, a ponieważ u nas Wisła pięknie zakręca, tworząc urokliwe Zakole to ten szlak został nazwany „Niech Cię Zakole”, czyli zauroczy, zachwyci - tłumaczy.



Poprzez smakowanie można poznawać także kulturę województwa kujawsko-pomorskiego. - Jeśli po obu stronach Wisły mamy hodowlę gęsi, owiec, krów i mamy mleko, sery, a nawet winnicę, powidła, kapustę to mamy nadmiar dóbr lokalnych, tylko chodzi o to, żeby stworzyć z nich regionalną markę, taką kulturowo-kulinarną - uważa Piotr Lenart.



Na szlaku kulinarnym „Niech Cię Zakole” posmakujemy dań od przekąsek do deserów. - Podajemy chałkę drożdżową z powidłami strzeleckimi, sery spod Czarcich Gór, sałaty z Bruków Unisławskich, gęsinę czy jagnięcinę - mówi nasz przewodnik.



Więcej o szlaku kulinarnym „Niech Cię Zakole” można posłuchać poniżej.

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