Nocny wypadek na A1 w Nowej Wsi. Jedna osoba ranna

2026-08-21, 06:38 BN

Fot. ilustracyjna

Samochód osobowy uderzył w elementy bezpieczeństwa na autostradzie A1, na wysokości Nowej Wsi. Jedna osoba została ranna. Utrudnienia zakończyły się tam o godz. 5:44.

Do zdarzenia doszło o 3:37. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Na miejscu wypadku pracowały służby. W trakcie akcji zablokowany był jeden pas ruchu, a cztery bramki wjazdowe na PPO Nowa Wieś były zamknięte. Ruch odbywał się pozostałymi bramkami.