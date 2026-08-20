Dramatyczne odkrycie pod Bydgoszczą. Znaleziono mężczyznę z raną postrzałową głowy

2026-08-20, 21:00 Monika Siwak/JW

Makabryczne odkrycie ciała mężczyzny w Strzelcach Dolnych. / Fot. Archiwum

W podbydgoskich Strzelcach Dolnych znaleziono 58-latka z raną postrzałową głowy. Mężczyzna nie żyje. Na miejscu działają służby.

58-letniego mężczyznę z raną postrzałową głowy znaleziono w czwartek w podbydgoskich Strzelcach Dolnych. Informacja o makabrycznym odkryciu w pobliżu Wisły dotarła do bydgoskich policjantów tuż po godz. 17.00.



Funkcjonariusze pojechali na miejsce i wykonują czynności pod nadzorem prokuratora.