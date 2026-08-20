Motocyklami przez Polskę, by pomóc koledze. Pisarze ruszyli z Torunia w charytatywną trasę

2026-08-20, 20:20  Michał Zaręba/JW
Robert Małecki (po środku), Mariusz Kanios (po prawej) i Michał Śmielak (po lewej) wyruszli w trasę, by zebrać pieniądze dla kolegi. /fot. Michał Zaręba

Robert Małecki (po środku), Mariusz Kanios (po prawej) i Michał Śmielak (po lewej) wyruszli w trasę, by zebrać pieniądze dla kolegi. /fot. Michał Zaręba

Torunianin Robert Małecki, Mariusz Kanios i Michał Śmielak ruszyli w czwatek motocyklami w trasę po Polsce. Zbierają pieniądze dla swojego kolegi, Dawida Skrzypczaka z Tarnobrzega.

Przed startem autorzy kryminałów spotkali się z czytelnikami przy Książnicy Kopernikańskiej. Na trasie odwiedzą między innymi Piotrków Trybunalski i Kielce.

- Ja mam cruisera, Suzuki Intruder, silnik widlasty 800, taki klasyczny motocykl, czarny z chromem, a Michał z kolei jeździ na Kawasaki Versysie 650. Sporo kilometrów przed nami, kilka zacnych miejscowości, spotkań z czytelnikami. Na każdym z tych spotkań licytujemy książki, inne gadżety. Cel szczytny i bliski sercu - mówi Robert Małecki.

- Kolega jeździł też na motocyklu. Teraz nie może, bo jest chory. Mamy nadzieję, że dzięki naszej zbiórce przyczynimy się do tego, że wróci mu sprawność - podkreśla Michał Śmielak.

- Nawet w takich książkach, jakie piszemy, czyli w kryminałach, zawsze czytelnik czeka na happy end. To jest takie oczyszczenie dla czytelnika, czyli coś, co na końcu tej historii wydarzy się dobrego i powoduje, że czytelnik gdzieś odkłada tę naszą książkę z takim poczuciem satysfakcji. Oczywiście, że marzeniem moim i kumpli, którzy biorą udział w tej akcji, jest to, żeby coś dobrego z tego wynikło - zaznacza Mariusz Kanios.

Rajd zakończy się w sobotę w Tarnobrzegu.

Relacja Michała Zaręby

Toruń
Pisarze chcą wspomóc swojego chorego kolegę z Tarnobrzega. /fot. Michał Zaręba Pisarze chcą wspomóc swojego chorego kolegę z Tarnobrzega. /fot. Michał Zaręba

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