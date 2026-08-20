Skwer w bydgoskim Myślęcinku już otwarty. Skorzystają miłośnicy przyrody i zabaw na świeżym powietrzu [zdjęcia]

2026-08-20, 19:40  Bartosz Nawrocki /JW
Odświeżony skwer w Myślęcinku już otwarty. /fot. Izabela Langner

Odświeżony skwer w Myślęcinku już otwarty. /fot. Izabela Langner

Można tu się bawić oraz napawać przyrodą. W Myślęcinku, niedaleko pętli tramwajowej, na skrzyżowaniu ulic Rekreacyjnej i Hipicznej powstał skwer. To w ramach projektu „Zielony Przystanek Pokoleń".

Jak tłumaczy Monika Dąbrowska z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, inicjatywa powstała z chęci odnowienia zaniedbanego dotąd zakątku parku.

- Postawiliśmy stół do gry w szachy, wspólnie z mieszkańcami Bydgoszczy zasadziliśmy rabatę, domek dla owadów powstał. Chcieliśmy, żeby w to miejsce przyciągnąć ludzi, pokazać, że można tutaj też spędzać czas. Można przyjść, rozłożyć się, nie trzeba koniecznie iść na Różopole, można się tu zatrzymać i też stworzyć taką przestrzeń, żeby wspólnie spędzać ten czas - podkreśla Monika Dąbrowska.

- Gramy w zbijaka, przed nami jeszcze wyścigi rzędów i rzutki, także jesteśmy przygotowani. Gramy w różne fajne gry, a tak to ogólnie bardzo dobrze to miejsce wygląda - dodają bawiące się na terenie skweru dzieci oraz ich opiekunka.

Żeby tam dotrzeć należy przejść pięć minut spacerem wzdłuż pętli Las Gdański, skrzyżowaniem ulicy Rekreacyjnej i Hipicznej. Projekt został sfinansowany m.in. ze środków firmy Enea. Współorganizatorem powstania skweru jest Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury.

Relacja Bartosza Nawrockiego

Bydgoszcz
Odświeżony skwer w Myślęcinku już otwarty. /fot. Izabela Langner Odświeżony skwer w Myślęcinku już otwarty. /fot. Izabela Langner Odświeżony skwer w Myślęcinku już otwarty. /fot. Izabela Langner Odświeżony skwer w Myślęcinku już otwarty. /fot. Izabela Langner Odświeżony skwer w Myślęcinku już otwarty. /fot. Izabela Langner Odświeżony skwer w Myślęcinku już otwarty. /fot. Izabela Langner Odświeżony skwer w Myślęcinku już otwarty. /fot. Izabela Langner Odświeżony skwer w Myślęcinku już otwarty. /fot. Izabela Langner

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