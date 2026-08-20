Seria włamań oraz kradzieży w Inowrocławiu i okolicach. Dwóch mężczyzn w rękach policjantów z Janikowa

2026-08-20, 18:20  Maciej Wilkowski/JW
Jeden mężczyzn dopuścił się serii włamań i kradzieży. /fot. KPP w Inowrocławiu

Jeden mężczyzn dopuścił się serii włamań i kradzieży. /fot. KPP w Inowrocławiu

Dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzieże z włamaniem zatrzymali policjanci z Janikowa. Jeden z nich dopuścił się trzech tego typu przestępstw, a w dodatku posiadał przy sobie narkotyki.

To 46-latek podejrzany o kradzież z włamaniem na terenie dawnej fabryki w Inowrocławiu. Funkcjonariusze przypuszczali również, że ten sam mężczyzna odpowiada za jeszcze dwa tego typu przestępstwa. Do jednego doszło na początku sierpnia na terenie ogródków działkowych, natomiast na początku bieżącego roku do przyczepy kempingowej.

Przeszukanie jego miejsca zamieszkania i należącej do niego działki dało efekty. Policjanci zabezpieczyli część łupów, a także niewielkie ilości suszu, który po przebadaniu okazał się marihuaną.

Drugi zatrzymany przez funkcjonariuszy to 45-latek. Mężczyzna włamał się do jednego z domów w gminie Janikowo, skąd wyniósł rzeczy o łącznej wartości ok. 5 700 złotych. Policjanci jeszcze tego samego dnia ustalili jego tożsamość. Odzyskali też skradzione przedmioty.

Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty kradzieży z włamaniem, za co każdemu z nich grozi do 10 lat pozbawienia wolności. 46-latek dodatkowo odpowie za posiadanie środków odurzających.

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