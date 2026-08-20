Sześć kilometrów nowych szyn za 80 milionów złotych. Toruńskie tramwaje wracają na poszczególne trasy

2026-08-20, 19:00  Mariusz Luda/JW
Dobiegają końca remonty tras tramwajowych w Toruniu. /fot. Mariusz Luda

Dobiegają końca remonty tras tramwajowych w Toruniu. /fot. Mariusz Luda

Po długich miesiącach prac i utrudnień w ruchu władze Torunia zapowiedziały powrót tramwajów na tory. Od września pojedziemy zmodernizowanymi trasami w ciągu ulicy Kościuszki i Konstytucji 3 Maja.

Remont trwa na odcinku od ul. Ślaskiego do pętli „Olimpijska”, która ma być gotowa do końca roku. W sumie to sześć kilometrów nowych szyn.

Tak szeroki i duży program modernizacji torowisk tramwajowych to ciche, bezpieczne i ekologiczne trasy, ale też i konieczność dostosowania ich do współczesnego taboru – powiedział Polskiemu Radiu PiK Paweł Gulewski, prezydent Torunia.

- Swingi ciężkie, wymagające, torowiska, które są mocniej przygotowane, na innej podbudowie. Wiemy, że musimy zmieniać geometrię zakrętów torowych, tak jak w przypadku skrętu z ulicy Lubickiej w Ślaskiego. Tabor, który będzie kursował jeszcze częściej, wymaga rzeczywiście modernizacji. Po tych miesiącach utrudnień, utyskiwań ze strony mieszkańców są wyłączenia i zmiany organizacji ruchu. Lubicka była przymykana, była zamykana. Wszystko to ukończone będzie wraz z końcem sierpnia, a w drugim zakresie do końca roku będą trwały prace, ale one już będą coraz mniej uciążliwe - dodaje.

- Technologia klasyczna, wykonanie płyty, później kotwienie i montaż nawierzchni stalowej. To myśl techniczna zaczerpnięta z innych krajów, ale również stosowana w Polsce. W zasadzie to na całym świecie, także nie ma tutaj nic takiego, co by nas zaskoczyło. Praca łatwa nie jest, dużo różnych branż, ścisła koordynacja, dobry harmonogram. Wówczas te prace wtedy się posuwają do przodu - wskazuje Piotr Klasa, pełniący obowiązku dyrektora kontraktu firmy Trakcja.

Remont tylko tych dwóch tras (Kościuszki i Konstytucji 3 Maja) oraz modernizacja pętli pochłonie 80 milionów złotych.

Relacja Mariusza Ludy

Toruń
Dobiegają końca remonty tras tramwajowych w Toruniu. /fot. Mariusz Luda Dobiegają końca remonty tras tramwajowych w Toruniu. /fot. Mariusz Luda Dobiegają końca remonty tras tramwajowych w Toruniu. /fot. Mariusz Luda Dobiegają końca remonty tras tramwajowych w Toruniu. /fot. Mariusz Luda Dobiegają końca remonty tras tramwajowych w Toruniu. /fot. Mariusz Luda Dobiegają końca remonty tras tramwajowych w Toruniu. /fot. Mariusz Luda Dobiegają końca remonty tras tramwajowych w Toruniu. /fot. Mariusz Luda Dobiegają końca remonty tras tramwajowych w Toruniu. /fot. Mariusz Luda

Region

Skwer w bydgoskim Myślęcinku już otwarty. Skorzystają miłośnicy przyrody i zabaw na świeżym powietrzu [zdjęcia]

Skwer w bydgoskim Myślęcinku już otwarty. Skorzystają miłośnicy przyrody i zabaw na świeżym powietrzu [zdjęcia]

2026-08-20, 19:40
Seria włamań oraz kradzieży w Inowrocławiu i okolicach. Dwóch mężczyzn w rękach policjantów z Janikowa

Seria włamań oraz kradzieży w Inowrocławiu i okolicach. Dwóch mężczyzn w rękach policjantów z Janikowa

2026-08-20, 18:20
Poznamy cztery zapomniane bohaterki. Projekt o niezwykłych Grudziądzankach z dofinansowaniem

Poznamy cztery zapomniane bohaterki. Projekt o niezwykłych Grudziądzankach z dofinansowaniem

2026-08-20, 17:40
To może wydarzyć się podczas jazdy. Symulatory wypadków pojawiły się na Starym Rynku w Bydgoszczy

To może wydarzyć się podczas jazdy. Symulatory wypadków pojawiły się na Starym Rynku w Bydgoszczy

2026-08-20, 16:20
Mieli włamywać się do domów jednorodzinnych i okradać je. Mieszkańcy tracili pieniądze i biżuterię

Mieli włamywać się do domów jednorodzinnych i okradać je. Mieszkańcy tracili pieniądze i biżuterię

2026-08-20, 14:48
Po szarpaninie z udziałem europosła Daniela Obajtka w Solino. Prokuratura bada, co się wydarzyło

Po szarpaninie z udziałem europosła Daniela Obajtka w Solino. Prokuratura bada, co się wydarzyło

2026-08-20, 13:01
Są wyniki sekcji zwłok bydgoskiego windsurfera, którego zwłoki wyłowiono w Zatoce Puckiej

Są wyniki sekcji zwłok bydgoskiego windsurfera, którego zwłoki wyłowiono w Zatoce Puckiej

2026-08-20, 12:16
Pojechał do Kijowa na wystawę. Był świadkiem nocnego ataku Rosjan na szpital dziecięcy [wideo]

Pojechał do Kijowa na wystawę. Był świadkiem nocnego ataku Rosjan na szpital dziecięcy [wideo]

2026-08-20, 10:59
49-letni mężczyzna trafił do szpitala po zderzeniu na Rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy

49-letni mężczyzna trafił do szpitala po zderzeniu na Rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy

2026-08-20, 10:03

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
272829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031010203040506
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę