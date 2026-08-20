Włocławski szpital miał stracić miliony złotych? Działacz Konfederacji zawiadamia prokuraturę

2026-08-20, 21:40 Marek Ledwosiński/JW

Paweł Rudnicki złożył zawiadomienie do prokuratury ws. włocławskiego szpitala. / Fot. Marek Ledwosiński (archiwum)

Szpital Wojewódzki we Włocławku źle wyceniał świadczenia na swoim SOR-ze i mógł w ten sposób stracić w ciągu minionych pięciu lat nawet kilkadziesiąt milionów złotych - tak twierdzą włocławscy działacze Konfederacji.

Lider Konfederacji Paweł Rudnicki złożył w czwartek w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przez szpital przestępstwa szkody w swoim własnym mieniu.



- To spowodowanie szkody wielkich rozmiarów w majątku włocławskiego szpitala. Chodzi o system rozliczeń w SOR-ze. Od 2021 do 2024 roku było tylko 13 krytycznych przyjęć pacjentów na SOR, a już tylko w pierwszym półroczu 2026 roku tych przypadków było 130. To nie jest zwykła anomalia, to jest prawdopodobnie celowo robione albo robione były z głupoty te rozliczenia. W systemie tych rozliczeń szpital mógł stracić kilkadziesiąt milionów złotych w przeciągu pięciu lat - uważa Paweł Rudnicki.



Szpital na razie sprawy nie komentuje. Rzecznik placówki mówi, że lecznica odniesie się do zarzutów gdy zapozna się z wnioskiem Konfederacji.