Jest symbolem Ciechocinka. Rada Miasta zgodziła się na odbudowę „Hotelu Müllera"

2026-08-21, 07:50 Marek Ledwosiński/JW

W przesłości „Hotel Müllera" w Ciechocinku doszczętnie spłonął. /fot. Wikipedia

Dobra wiadomość dla kuracjuszy, odwiedzających Ciechocinek. Słynny dziewiętnastowieczny „Hotel Müllera" zostanie odbudowany. Zgodę na tę prywatną inwestycję wydała właśnie Rada Miasta.

Hotel Müllera, wraz z tężniami i fontanną „Grzybek", tworzył wizerunkowy fundament Ciechocinka. Obiekt stworzony w charakterystycznej dla kurortu zabudowie szachulcowej stał przez prawie 200 lat w samym sercu miasteczka, tuż przy fontannie ,,Grzybek". 18 lat temu doszczętnie spłonął w wielkim pożarze. Został pusty plac.



- To jeden z symboli Ciechocinka, dlatego dajemy inwestorowi zielone światło - oświadczył burmistrz kurortu, Jarosław Jucewicz.



- Gmina daje teraz możliwości inwestorowi na prowadzenie tych prac mimo, że różnie to mogło wyglądać. Konsultacje społeczne się odbyły. Na ich etapie były też rozmowy. Trzeba było różne strony pogodzić, ale to się udało. Konserwator tutaj się jasno wypowiada w tej kwestii i za bardzo nie daje możliwości ingerencji w tą bryłę. Będzie od frontu musiało wyglądać podobnie do tego obiektu historycznego, natomiast faktycznie właściciel dostaje nowe możliwości. W tej części niewidocznej od ulicy będzie mógł trochę ten obiekt rozbudować, dając nowe walory dla turystów i mieszkańców - dodaje włodarz Ciechocinka.



Obiekt zachowa dawną, historyczna i rozpoznawalną nazwę - „Hotel Müllera".