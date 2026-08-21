Jest symbolem Ciechocinka. Rada Miasta zgodziła się na odbudowę „Hotelu Müllera"

2026-08-21, 07:50  Marek Ledwosiński/JW
W przesłości „Hotel Müllera" w Ciechocinku doszczętnie spłonął. /fot. Wikipedia

W przesłości „Hotel Müllera" w Ciechocinku doszczętnie spłonął. /fot. Wikipedia

Dobra wiadomość dla kuracjuszy, odwiedzających Ciechocinek. Słynny dziewiętnastowieczny „Hotel Müllera" zostanie odbudowany. Zgodę na tę prywatną inwestycję wydała właśnie Rada Miasta.

Hotel Müllera, wraz z tężniami i fontanną „Grzybek", tworzył wizerunkowy fundament Ciechocinka. Obiekt stworzony w charakterystycznej dla kurortu zabudowie szachulcowej stał przez prawie 200 lat w samym sercu miasteczka, tuż przy fontannie ,,Grzybek". 18 lat temu doszczętnie spłonął w wielkim pożarze. Został pusty plac.

- To jeden z symboli Ciechocinka, dlatego dajemy inwestorowi zielone światło - oświadczył burmistrz kurortu, Jarosław Jucewicz.

- Gmina daje teraz możliwości inwestorowi na prowadzenie tych prac mimo, że różnie to mogło wyglądać. Konsultacje społeczne się odbyły. Na ich etapie były też rozmowy. Trzeba było różne strony pogodzić, ale to się udało. Konserwator tutaj się jasno wypowiada w tej kwestii i za bardzo nie daje możliwości ingerencji w tą bryłę. Będzie od frontu musiało wyglądać podobnie do tego obiektu historycznego, natomiast faktycznie właściciel dostaje nowe możliwości. W tej części niewidocznej od ulicy będzie mógł trochę ten obiekt rozbudować, dając nowe walory dla turystów i mieszkańców - dodaje włodarz Ciechocinka.

Obiekt zachowa dawną, historyczna i rozpoznawalną nazwę - „Hotel Müllera".

Relacja Marka Ledwosińskiego

Region

Czy na pewno znacie Ostromecko Odkryjmy wąwóz, wielkie gniazdo i zabytkową pianolę [Wakacyjny przewodnik po regionie]

Czy na pewno znacie Ostromecko? Odkryjmy wąwóz, wielkie gniazdo i zabytkową pianolę [Wakacyjny przewodnik po regionie]

2026-08-21, 09:00
Nocny wypadek na A1 w Nowej Wsi. Jedna osoba ranna

Nocny wypadek na A1 w Nowej Wsi. Jedna osoba ranna

2026-08-21, 06:38
Nocny pożar w Wałdowie. Paliła się suszarnia drewna

Nocny pożar w Wałdowie. Paliła się suszarnia drewna

2026-08-21, 06:21
Włocławski szpital miał stracić miliony złotych Działacz Konfederacji zawiadamia prokuraturę

Włocławski szpital miał stracić miliony złotych? Działacz Konfederacji zawiadamia prokuraturę

2026-08-20, 21:40
Dramatyczne odkrycie pod Bydgoszczą. Znaleziono mężczyznę z raną postrzałową głowy

Dramatyczne odkrycie pod Bydgoszczą. Znaleziono mężczyznę z raną postrzałową głowy

2026-08-20, 21:00
Motocyklami przez Polskę, by pomóc koledze. Pisarze ruszyli z Torunia w charytatywną trasę

Motocyklami przez Polskę, by pomóc koledze. Pisarze ruszyli z Torunia w charytatywną trasę

2026-08-20, 20:20
Skwer w bydgoskim Myślęcinku już otwarty. Skorzystają miłośnicy przyrody i zabaw na świeżym powietrzu [zdjęcia]

Skwer w bydgoskim Myślęcinku już otwarty. Skorzystają miłośnicy przyrody i zabaw na świeżym powietrzu [zdjęcia]

2026-08-20, 19:40
Sześć kilometrów nowych szyn za 80 milionów złotych. Toruńskie tramwaje wracają na poszczególne trasy

Sześć kilometrów nowych szyn za 80 milionów złotych. Toruńskie tramwaje wracają na poszczególne trasy

2026-08-20, 19:00
Seria włamań oraz kradzieży w Inowrocławiu i okolicach. Dwóch mężczyzn w rękach policjantów z Janikowa

Seria włamań oraz kradzieży w Inowrocławiu i okolicach. Dwóch mężczyzn w rękach policjantów z Janikowa

2026-08-20, 18:20

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
272829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031010203040506
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę