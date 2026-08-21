Czy na pewno znacie Ostromecko? Odkryjmy wąwóz, wielkie gniazdo i zabytkową pianolę [Wakacyjny przewodnik po regionie]

2026-08-21, 09:00 Maciej Wilkowski/BN

Odrestaurowaną, prawie stuletnią pianolę można od niedawna oglądać w Zespole Pałacowo Parkowym w Ostromecku. Na zdjęciu Andrzej Gawroński i Maciej Wilkowski/fot. Izabela Langner

Odrestaurowaną, prawie stuletnią pianolę można od niedawna oglądać w Zespole Pałacowo Parkowym w Ostromecku. Pojawiło się tam także 6-metrowe wiklinowe gniazdo. Odkryto także urokliwy wąwóz.

Pianola z Ostromecka pochodzi z 1927 roku. - To tak naprawdę pianino o mechanizmie pneumatycznym - tłumaczy Andrzej Gawroński, koordynator Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku. - Mamy tutaj także elektryczny silnik. Tak naprawdę to ta pianola wyręczała właściciela, który akurat mógł nie mieć talentu, w tym, by mógł sobie w domu posłuchać muzyki na porządnym instrumencie, bo były również fortepiany ze specjalnymi przystawkami - dodaje.



W Ostromecku stoi także 6-metrowe wiklinowe gniazdo, do którego można wejść. Znajduje się ono na drodze od Nowego Pałacu do Starego Pałacu. - Gniazdo zostało zaprojektowane tak, by dawało poczucie schronienia i bliskości natury - mówi Andrzej Gawroński. Z jej wnętrza można podziwiać niebo.



Niedawno poniżej Starego Pałacu w Ostromecku został odkryty wąwóz. - Był zarośnięty, dlatego nie było widać uroku tego miejsca - przyznaje nasz przewodnik. - Starsi mieszkańcy Ostromecka opowiadają, że w tym miejscu wiodła ścieżka w górę, równoległa do muru oporowego i do Starego Pałacu. Chcemy ją odtworzyć, bo wszystko wskazuje na to, że jest to jedna z osi widokowych, która została zachwiana przez lata, chociażby przez rosnące drzewa i krzaki - dodaje Andrzej Gawroński.