To może wydarzyć się podczas jazdy. Symulatory wypadków pojawiły się na Starym Rynku w Bydgoszczy

2026-08-20, 16:20  Sława Skibińska-Dmitruk/JW
Dwa symulatory wypadków pojawiły się w centrum Bydgoszczy. /fot. Izabela Langner

Dwa symulatory wypadków pojawiły się w centrum Bydgoszczy. /fot. Izabela Langner

Dwa symulatory wypadków stanęły na bydgoskim Starym Rynku. W jednym hulajnoga trafia na twardą przeszkodę. W drugim samochód uderza w rowerzystę. Wygląda to drastycznie, ale wszystko przebiega pod kontrolą i po szkoleniu.

Akcja kujawsko-pomorskiej drogówki ma nam uświadomić, że na drodze nie ma żartów. Możliwość kontrolowanego wypadku przyciągnęła wiele osób. Pierwszy na hulajnogę wszedł nasz kolega z TVP3 Bydgoszcz - Błażej Karczmarczyk.

- Rozpędziłem się, to była duża prędkość, nie hamowałem w ogóle. Nie wiedziałem czego się spodziewać i przekoziołkowałem przez tę hulajnogę - mówi.

- Warto również pamiętać o tym, że jeżeli ktoś będzie poruszać się na hulajnodze elektrycznej w dwie osoby, bardzo często widzimy to na naszych drogach, jak rodzic z dzieckiem jedzie, pamiętajmy, że przy zderzeniu, nawet przy niewielkiej prędkości, osoba dorosła przygniata to małe dziecko - słyszymy od policjantów.

Na miejscu stanął też specjalny tunel. Wchodząc do środka widać, jak działają odblaski. To nie wszystko, chętni mogą się nauczyć udzielania pomocy przedmedycznej.

Więcej można posłuchać w relacji Sławy Skibińskiej-Dmitruk poniżej.

Relacja Sławy Skibińskiej-Dmitruk

Bydgoszcz
Dwa symulatory wypadków pojawiły się w centrum Bydgoszczy. /fot. Izabela Langner Dwa symulatory wypadków pojawiły się w centrum Bydgoszczy. /fot. Izabela Langner Dwa symulatory wypadków pojawiły się w centrum Bydgoszczy. /fot. Izabela Langner Dwa symulatory wypadków pojawiły się w centrum Bydgoszczy. /fot. Izabela Langner Dwa symulatory wypadków pojawiły się w centrum Bydgoszczy. /fot. Izabela Langner Dwa symulatory wypadków pojawiły się w centrum Bydgoszczy. /fot. Izabela Langner Dwa symulatory wypadków pojawiły się w centrum Bydgoszczy. /fot. Izabela Langner Dwa symulatory wypadków pojawiły się w centrum Bydgoszczy. /fot. Izabela Langner Dwa symulatory wypadków pojawiły się w centrum Bydgoszczy. /fot. Izabela Langner Dwa symulatory wypadków pojawiły się w centrum Bydgoszczy. /fot. Izabela Langner Dwa symulatory wypadków pojawiły się w centrum Bydgoszczy. /fot. Izabela Langner

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