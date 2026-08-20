Mieli włamywać się do domów jednorodzinnych i okradać je. Mieszkańcy tracili pieniądze i biżuterię

2026-08-20, 14:48 MG/Marcin Doliński

Ich łupem padła biżuteria, pieniądze i kosztowności o łącznej wartości ponad 46 tys.

Prokuratura w Świeciu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, podejrzanym o włamania do domów jednorodzinnych w dwóch województwach.

Jak ustaliła prokuratura – mieszkańcy Wybrzeża Soni W. i Michał S. - na przełomie maja i czerwca tego roku - włamali się do domów jednorodzinnych w Branicy w Kujawsko-Pomorskiem i w Jantarze w województwie pomorskim.



- Ich łupem padła biżuteria, pieniądze i kosztowności o łącznej wartości ponad 46 tys. zł – informuje Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. - Mężczyźni zostali zatrzymani przez bydgoskich policjantów w miejscowości Jantar 2 czerwca, bezpośrednio po drugim włamaniu. W trakcie przeszukania Michała S., policjanci ujawnili przy nim 2,21 g heroiny, co zostało uwzględnione w zarzutach przedstawionych podejrzanemu, podobnie jak okoliczność, że obaj działali w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli tzw. recydywy – podkreśla rzeczniczka.



Z uwagi na wysokie zagrożenie karą oraz obawę matactwa prokurator wnioskował do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Wniosek został uwzględniony. Mężczyznom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.