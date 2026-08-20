Są wyniki sekcji zwłok bydgoskiego windsurfera, którego zwłoki wyłowiono w Zatoce Puckiej

2026-08-20, 12:16  Bartosz Nawrocki/MG
Plaża w Chałupach/fot. kic, Wikipedia

Plaża w Chałupach/fot. kic, Wikipedia

Utonięcie było przyczyną śmierci 35-latka z Bydgoszczy, który wypłynął na Zatokę Pucką i już nie wrócił - przekazał Polskiemu Radiu PiK zastępca prokuratora rejonowego w Pucku.

Jednocześnie biegła patomorfolog wykluczyła udział osób trzecich.

- Pomimo zaawansowanych zmian pośmiertnych, do których doszło w wyniku upływu czasu od momentu zaginięcia i zgonu do dnia odnalezienia ciała, biegła patomorfolog - podczas sekcji zwłok - ujawniła między innymi zmiany wskazujące na ostre rozdęcie płuc, które są typowe dla utonięcia – mówił prokurator Krzysztof Kobylarczyk. - To potwierdza przyjętą przez prokuraturę tezę, że bezpośrednią przyczyną zgonu było utonięcie.

Przypomnijmy - 11 sierpnia około godz. 14:30 w Chałupach na Półwyspie Helskim Bydgoszczanin wypożyczył sprzęt do windsurfingu i wypłynął na Zatokę Pucką. Kilka godzin później odnaleziono jego deskę. Rozpoczęto akcję ratunkową. 15 sierpnia wyłowiono ciało - jak później ustaliła pucka policja, to zaginiony 35-latek z Bydgoszczy.

Mówi Krzysztof Kobylarczyk, zastępca prokuratora rejonowego w Pucku

Bydgoszcz

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