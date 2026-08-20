49-letni mężczyzna trafił do szpitala po zderzeniu na Rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy
Do zderzenia Toyoty z Fordem doszło w czwartek po godz. 7.00 na bydgoskim Rondzie Jagiellonów. Jeden z kierowców jest w szpitalu.
Ucierpiał 49-letni kierowca Toyoty. - 26-latek kierujący Fordem Focusem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z Toyotą – mówi młodszy aspirant Jakub Skrzypek. – Obaj mężczyźni byli trzeźwi.
Na Rondzie Jagiellonów nie ma już utrudnień. Policja czeka na informację o stanie zdrowia hospitalizowanego mężczyzny.