49-letni mężczyzna trafił do szpitala po zderzeniu na Rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy

2026-08-20, 10:03 Bartosz Nawrocki/MG

Do wypadku doszło po godz. 7.00 na bydgoskim Rondzie Jagiellonów/fot. ITS Bydgoszcz

Do zderzenia Toyoty z Fordem doszło w czwartek po godz. 7.00 na bydgoskim Rondzie Jagiellonów. Jeden z kierowców jest w szpitalu.

Ucierpiał 49-letni kierowca Toyoty. - 26-latek kierujący Fordem Focusem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z Toyotą – mówi młodszy aspirant Jakub Skrzypek. – Obaj mężczyźni byli trzeźwi.



Na Rondzie Jagiellonów nie ma już utrudnień. Policja czeka na informację o stanie zdrowia hospitalizowanego mężczyzny.