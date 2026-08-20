W „Wakacyjnym przewodniku po regionie” idziemy po śladach filmów kręconych w Toruniu

2026-08-20, 09:10 Iwona Muszytowska-Rzeszotek/MG

Po filmowym Toruniu oprowadzał nas Jarosław Jaworski/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek

O bokserach, walkach Krzyżaków, rejsie statkiem i „polskim szeryfie” – takie filmy kręcone były w Toruniu. Opowiadaliśmy o tym dziś w „Wakacyjnym przewodniku po regionie”.

Na toruńskich planach filmowych pojawiały się gwiazdy – m.in. Jerzy Hoffman, Krzysztof Zanussi, Marcin Dorociński, Borys Szyc, czy Łukasz Simlat. Na ekranie - dużym czy małym - pokazywana była toruńska panorama, starówka i poboczne uliczki.



Po filmowym Toruniu oprowadzał nas Jarosław Jaworski - redaktor naczelny Toruńskiego Informatora Kulturalno-Artystycznego Ikar. - Kiedyś stworzyłem trasę filmowytorun.pl, której obecnie w tej chwili już niestety nie ma, ale podróżowanie po filmowym Toruniu mam opracowane – podkreślał.



Spacer zaczęliśmy przy rzeźbie wózka załadowanego różnymi tobołkami, znajdującej się na Rynku Nowomiejskim. Taki wózek ulicą Ślusarską ciągnęły bohaterki filmu „Prawo i pięść”, wyreżyserowanego przez Jerzego Hoffmana. – Film kręcono 18 lat po wojnie, podczas gdy jego akcja działa się w latach 1945-46. Ku mojemu zdziwieniu, nie było w Polsce odpowiednich plenerów, pokazujących opuszczone przez Niemców miasteczko na ziemiach zachodnich, zwanych wtedy odzyskanymi. Toruń stał się tym miastem, a konkretnie Nowe Miasto Toruń, czyli rejon Rynku Nowomiejskiego – opowiadał Jarosław Jaworski. - Film do dziś nazywany jest polskim westernem. Jest to opowieść o dobrym szeryfie, którego gra Gustaw Holoubek i bardzo złej bandzie szabrowników. „Prawo i pięść” to po pierwsze film bardzo dobry, a po drugie - bardzo ważny, bo jedyny tego typu w polskim kinie. (…)



Cała opowieść o filmowym Toruniu poniżej.