Samochód osobowy dachował na trasie S5 pod Bydgoszczą. Jedna osoba ranna

2026-08-20, 08:22 Polska Agencja Prasowa/MG

Do zdarzenia doszło na 57. kilometrze S5

Wypadek na drodze ekspresowej S5 w Bożenkowie koło Bydgoszczy, w kierunku Gdańska. Dachował tam samochód osobowy.

Do zdarzenia doszło na 57. kilometrze S5, na odcinku pomiędzy węzłami Opławiec i Maksymilianowo.



- 59-latka kierująca Hyundaiem nie dostosowała prędkości do panujących warunków jazdy i uderzyła w pojazd marki Iveco. Po uderzeniu Hyundali dachował - informuje młodszy aspirant Jakub Skrzypek, rzecznik bydgoskiej policji.



Pasażerka z osobówki trafiła do szpitala na badania. Trasa w kierunku Gdańska była nieprzejezdna, obecnie już nie ma utrudnień.