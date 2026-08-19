„Gdy się budują na wsi to jest dobrze. Później przeszkadza kura, kogut, świnia, obornik" [sonda]

2026-08-19, 21:00  Damian Klich/KB
Nowy przepis zakłada, że kupujący nieruchomość na wsi będzie musiał podpisać oświadczenie przed notariuszem, że akceptuje niedogodności związane z produkcją rolniczą. Głównie dotyczy to hałasu czy zapachu obornika/fot. Pixabay

Nowy przepis zakłada, że kupujący nieruchomość na wsi będzie musiał podpisać oświadczenie przed notariuszem, że akceptuje niedogodności związane z produkcją rolniczą. Głównie dotyczy to hałasu czy zapachu obornika/fot. Pixabay

Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie rolniczych funkcji produkcyjnych wsi. Nowy przepis zakłada, że kupujący nieruchomość na wsi będzie musiał podpisać oświadczenie przed notariuszem, że akceptuje niedogodności związane z produkcją rolniczą. Głównie dotyczy to hałasu czy zapachu obornika.

Zapytaliśmy mieszkańców wiejskiej gminy Dobrcz, co na ten temat sądzą.

– Dobry pomysł, bo przecież jak obornik wywożą, to śmierdzi na odległość. Ludzie wtedy się burzą...
– Mieszkam tu od 10 lat, ale pracuję w szkole w Borównie. Jestem nauczycielem od 40 lat i absolutnie prace rolne nigdy mi nie przeszkadzały, wręcz przeciwnie. Uważam, że to jest coś wspaniałego, uczestniczyć w nich chociażby mentalnie.

– To dobry pomysł, ale chyba nierealny, bo jak się budują, to jest wszystko dobrze, ale jak zaczną tutaj mieszkać, to wszystko przeszkadza: kury, koguty, świnie, obornik.

– W tych przepisach brakuje zapisu o starych mieszkańcach, którzy przeprowadzili się kiedyś z miasta. Co z tego, że nowi nie będą protestować, skoro starzy mogą dalej protestować. W mediach różnie piszą i pokazują, są wiadomości o różnych rozprawach sądowych.

Teraz projekt ustawy trafi do Sejmu. Tak zwany lex rolnik budzi spore kontrowersje społeczne. Zdaniem niektórych ekspertów - przepisy są niejednoznaczne, co daje pole do nadużyć, zwłaszcza dla wielkich ferm. Mówi się również o zaburzeniu równości wobec prawa - rolnik versus mieszkaniec wsi.

Relacja Damiana Klicha

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