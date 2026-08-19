W Bydgoszczy powstała nowa przychodnia wielospecjalistyczna. Wkrótce wizyty na NFZ

2026-08-19, 20:30 Damian Klich/KB

Przy Ogińskiego 4 PZU Zdrowie otworzyło pierwsze wielospecjalistyczne centrum medyczne w Bydgoszczy/fot. Damian Klich

535 metrów kwadratowych i prawie 30 specjalizacji - przy Ogińskiego 4, PZU Zdrowie otworzyło pierwsze wielospecjalistyczne centrum medyczne w Bydgoszczy. W planach jest otwarcie przychodni POZ na NFZ.

Jakie specjalizacje oferuje placówka? - podczas oficjalnego otwarcia mówiła o tym Justyna Bujanowska, dyrektor makroregionu bydgoskiego PZU Zdrowie.



- Znajdą tu państwo usługi z zakresu ginekologii, kardiologii, endokrynologii, diabetologii, pediatrii, jak również ortopedii, chirurgii, psychologii, psychiatrii i rehabilitacji. Warto też wspomnieć, że w naszej placówce również państwo znajdziecie takie usługi jak: USG, EKG, holtery ciśnieniowe, EKG, audiometrię, spirometrię, badania dermatoskopem, echo serca - wymienia Justyna Bujanowska.



- Chcemy dostarczać usługi w postaci badań medycyny pracy dla przedsiębiorców – mówi Radosław Rożek, członek zarządu PZU Zdrowie. – Widzimy, że Bydgoszcz to miasto z prawie 350 tysiącami mieszkańców, z bardzo dużą dynamiką wzrostu lokalnych przedsiębiorstw, i koncentrujemy się na tym, aby zarówno pacjentem indywidualnym, jak i pacjentem korporacyjnym oraz firmy odpowiednio się zaopiekować.



Anna Banaszek, koordynator do spraw pielęgniarstwa, podaje, że obecnie poradnia ma najwięcej specjalistów z zakresu ginekologii. - Mamy pięć pań ginekolog i jednego pana ginekologa onkologa. Mamy zatem aż sześciu specjalistów i dwa bardzo dobrze wyposażone gabinety ginekologiczne.



Pacjenci PZU Zdrowie będą mogli wciąż korzystać ze wszystkich placówek partnerskich w Bydgoszczy. W najbliższym czasie dostępna będzie również Podstawowa Opieka Zdrowotna na NFZ.