Najechał hulajnogą elektryczną na dziecko jadące zwykłą hulajnogą. Ojciec szuka świadków wypadku

2026-08-19, 19:45 Michał Zaręba/KB

Toruńska policja prowadzi dochodzenie w sprawi wypadku na hulajnodze. Ucierpiało dziecko/fot. ilustracyjna, KMP w Bydgoszczy (nadesłane)

Toruńscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło 12 sierpnia wieczorem w rejonie przystani AZS. W zdarzeniu ucierpiała 7-letnia dziewczynka, która poruszała się na tradycyjnej hulajnodze.

O pomoc w wyjaśnieniu sprawy na portalu społecznościowym zaapelował również ojciec dziewczynki.



- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że siedmioletnia dziewczynka będąca pod opieką osoby dorosłej jechała na tradycyjnej hulajnodze, kiedy najechał na nią 16-latek na hulajnodze elektrycznej, który poruszał się w tym samym kierunku - mówi podkomisarz Dominika Bocian, rzeczniczka toruńskiej policji.



Dziewczynka została przetransportowana do szpitala. Policyjny czynności w tej sprawie są w toku. Dotychczas nikt nie usłyszał zarzutów. - Osoby uczestniczące w wypadku są przez mundurowych ustalone. Obecnie akta sprawy znajdują się w prokuraturze - przekazała podkom. Bocian.



Ojciec dziewczynki, przekazał w mediach społecznościowych, że jego córka doznała poważnych obrażeń głowy i została przewieziona do szpitala. Zaapelował do świadkami zdarzenia, aby zgłaszali się policję.