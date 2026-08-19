Pakość długo czekała na ten ruch. Jest pierwsza decyzja w sprawie budowy obwodnicy

2026-08-19, 17:59 Marcin Glapiak/KB

Zapadła ważna decyzja w sprawie budowy obwodnicy Pakości/fot. Marcin Glapiak

Jest zielone światło dotyczące przygotowania istotnego dokumentu dla tej inwestycji. Bez tej trasy życie mieszkańców jest udręką - jak usłyszał w Pakości reporter Polskiego Radia PiK Marcin Glapiak.

- Ludzie się tutaj duszą, a z hałasu nie śpią całe noce. To jest katastrofa, ja nie znam drugiego takiego miasteczka. Jest bardzo źle. Kamienice są popękane, niektóre grożą zawaleniem. Nie może być inaczej, skoro parę metrów od budynku przejeżdża naładowany samochód: 40 ton...

- Bardzo odczuwamy to natężenie ruchu w mieście, nawet tu, gdzie jest rynek. Ludzie nie mogą przejść przez przejście dla pieszych. Tyle jest samochodów - ile tu się czeka...



- Jak w ogóle ludzie mogą tu mieszkać? Podziwiam...



- Tak zwane studium korytarzowe jest pierwszym elementem przygotowywanych dokumentów projektowych - mówi burmistrz Michał Siembab. - Na podstawie wybranego scenariusza przejdziemy do przygotowania projektu technicznego. Oczywiście na tym wstępnym etapie należy również dokonać analizy środowiskowej.



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