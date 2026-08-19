Nietypowe znalezisko wyłowione z Brdy. Kute koło sprzed wieków trafiło do Muzeum Kanału Bydgoskiego

2026-08-19, 17:22 Tatiana Adonis/JW

Kute koło trafiło do Muzeum Kanału Bydgoskiego. /fot. Fundacja Zielone Jutro

Muzeum Kanału Bydgoskiego wzbogaciło się o nowy eksponat - kute koło od wozu transportowego z przełomu 19 i 20 wieku. Prawie miesiąc temu zabytek dawnej techniki został wydobyty z Brdy podczas akcji sprzątania przy wykorzystaniu magnesów neodymowych.

- To ciekawe znalezisko. O tyle ciekawa sprawa, że większość tutaj w muzeach kół takiego typu jak się znajduje, wszystkie są na drewnianych szprychach i jest tylko metalowe okucie. Na tym naszym kole jest odwrotnie. Cała konstrukcja jest kuta i jest tylko drewniane wzmocnienie - mówi Tomasz Wenderlich z Fundacji Zielone Jutro.



Koło trafiło do Muzeum Kanału Bydgoskiego, tymczasem w najbliższy weekend wolontariusze z Fundacji Zielone Jutro będą wyławiać z Brdy prezent dla, zacumowanej przy nabrzeżu w centrum miasta, barki Lemara. Organizatorzy akcji nie zdradzają szczegółów.



- Jedyne co możemy powiedzieć to to, że będzie to ogromne żelastwo. Tutaj na bulwarach nad Brdą będziemy podejmować wydobycie pewnego ciekawego znaleziska. Nie powiem, czy to specjalny skarb czy też jakiś artefakt. Będziemy próbować wyciągnąć bardzo ciężką rzecz, którą właśnie zlokalizowaliśmy w czasie trzeciej odsłony akcji Czyste Rzeki Bydgoszcz. Będziemy musieli użyć wsparcia sprzętu ciężkiego i to z poziomu rzeki - dodaje Tomasz Wenderlich.



Organizatorzy akcji zapraszają chętnych do pomocy w wydobyciu znaleziska. Początek działań w sobotę ok. 9:00 na bulwarach w okolicy barki Lemara.