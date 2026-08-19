Mimo utrudnień Bydgoszcz nadal na podium rankingu miast przyjaznych kierowcom. Toruń na piątym miejscu

Bydgoszcz po raz kolejny na pierwszym miejscu rankingu miast przyjaznym kierowcom. /fot. Jarosław Wieprzycki
Drugi rok z rzędu Bydgoszcz zajęła pierwsze miejsce w rankingu miast przyjaznych kierowcom. Podczas 10. edycji zestawienia, pod lupę wzięto 19 największych polskich miast. Oceniano je w dwóch grupach - powyżej i poniżej 300 tysięcy mieszkańców według siedmiu obszarów istotnych dla zmotoryzowanych.
Bydgoszcz tryumfuje
Pośród miast powyżej 300 tys. mieszkańców Bydgoszcz już drugi rok z rzędu znalazła się na pierwszym miejscu. Tuż za nią jest kolejno Lublin i Szczecin, który nieznacznie wyprzedził Warszawę i Kraków (oba miasta zajęły 4. miejsce). Dalej ex aequo uplasowały się Gdańsk i Wrocław. Stawkę zamykają Łódź oraz Poznań.
Choć wielu kierowców ma zastrzeżenia do sytuacji i przedłużających się remontów na bydgoskich drogach, w porównaniu do innych miast jedzie się tu płynnie. Świadczą o tym prędkości rozwijane w centrum i poza nim. Wzrasta jednak liczba kolizji. Autami Bydgoszczy są: niski koszt i krótki czas obowiązywania opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania czy rozwinięta sieć Park & Ride. Miasto nad Brdą najgorzej wypada pod względem cen paliw. Jak wypadł Toruń?
Do największych zmian w rankingu doszło w grupie miast poniżej 300 tysięcy mieszkańców. Pierwsze miejsce zajęła Częstochowa, a tuż za nią są Gliwice i Sosnowiec. Czwarta lokata należy do Katowic, kolejną wspólnie mają Kielce i Białystok. Dalej znalazł się Toruń, a za nim Gdynia. Z czwartego miejsca spadł Radom, który teraz jest przedostatni. Zestawienie zamyka Rzeszów. Skąd pochodzą dane?
W rankingu uwzględniane są kategorie takie jak:
średnia prędkość jazdy,
liczba kolizji,
zasady obowiązujące w strefach płatnego parkowania
liczba stacji ładowania samochodów elektrycznych,
podstawowe koszty związane z użytkowaniem auta (w tym średnie ceny paliw, ubezpieczenia OC oraz wymiany opon).
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