Mimo utrudnień Bydgoszcz nadal na podium rankingu miast przyjaznych kierowcom. Toruń na piątym miejscu

2026-08-19, 13:20 JW

Bydgoszcz po raz kolejny na pierwszym miejscu rankingu miast przyjaznym kierowcom. /fot. Jarosław Wieprzycki

Drugi rok z rzędu Bydgoszcz zajęła pierwsze miejsce w rankingu miast przyjaznych kierowcom. Podczas 10. edycji zestawienia, pod lupę wzięto 19 największych polskich miast. Oceniano je w dwóch grupach - powyżej i poniżej 300 tysięcy mieszkańców według siedmiu obszarów istotnych dla zmotoryzowanych.

Bydgoszcz tryumfuje





Pośród miast powyżej 300 tys. mieszkańców Bydgoszcz już drugi rok z rzędu znalazła się na pierwszym miejscu. Tuż za nią jest kolejno Lublin i Szczecin, który nieznacznie wyprzedził Warszawę i Kraków (oba miasta zajęły 4. miejsce). Dalej ex aequo uplasowały się Gdańsk i Wrocław. Stawkę zamykają Łódź oraz Poznań.



Jak wypadł Toruń?



Skąd pochodzą dane?

W rankingu uwzględniane są kategorie takie jak: