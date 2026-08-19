„Ta wiadomość była dla nas ogromnym ciosem”. Mija 46 lat od katastrofy kolejowej w Otłoczynie

To była największa katastrofa kolejowa w powojennej historii Polski. /fot. archiwum Polskiego Radia PiK
46 lat temu w podtoruńskim Otłoczynie doszło do największej katastrofy kolejowej w powojennej historii Polski. W czołowym zderzeniu dwóch pociągów zginęło 67 osób.
19 sierpnia 1980 roku, o godzinie 4.35, wczesnym rankiem, na trasie Toruń-Włocławek zderzyły się czołowo dwa pociągi. Zginęło 67 osób, wielu było rannych. W rocznicę tamtych wydarzeń kolejarze, rodziny i przedstawiciele gminy Wielka Nieszawka złożyli kwiaty przed symbolicznym krzyżem przypominającym o katastrofie.
To fragment reportażu Michała Zaręby pt. „Strażnik historii”:
- Zginęła moja siostra, razem ze swoją córeczką siedmioletnią. Ta wiadomość była dla nas ogromnym ciosem, żyją czy nie żyją. Czekaliśmy trzy dni. To były naprawdę dla nas bardzo ciężkie chwile, później sam pogrzeb. To było niespotykane jak na nasze miasto nawet, bo dwie trumny, mnóstwo ludzi - wspominał ojciec ofiary.
- Co roku była msza święta odprawiana, tłumy ludzi i pamięć była cały czas o tych ludziach. Postawiliśmy krzyż świętej pamięci księdza Kwiatkowskiego. Na krzyżu było napisane, aby życie mieli. Był to bardzo ważny krzyż. Dlaczego ci ludzie co zginęli? Takie były myśli - dodaje inny mężczyzna.
Maszynista towarowego po ponad 20-godzinnej służbie zignorował znak „stop" na semaforze i wjechał pod prąd, wprost na jadący naprzeciw pociąg osobowy.
Błąd maszynisty sygnalizowały urządzenia sterowania ruchem, jednak było już za późno. Załoga nie była w stanie nic zrobić. Kierujący pociągami nie mieli łączności. Pociągi zderzyły się o godzinie 4.30. Była to największa katastrofa kolejowa w powojennej historii Polski.
Więcej można posłuchać w reportażu Michała Zaręby. Odsłuchać go można TUTAJ.
Fragment reportażu Michała Zaręby pt. „Strażnik historii”
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę