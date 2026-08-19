Groźne pobicie mężczyzny w Lubieniu Kujawskim. Sprawcy odpowiedzą przed sądem

2026-08-19, 10:45  JW
Dwóch mężczyzn odpowie za pobicie w Lubieniu Kujawskim / Fot. policja

Dwóch mężczyzn odpowie za pobicie w Lubieniu Kujawskim / Fot. policja

Do Sądu Rejonowego we Włocławku trafił akt oskarżenia wobec Bartłomieja R. i Pawła R., którzy w Lubieniu Kujawskim mieli pobić mężczyznę. Grozi im do pięciu lat więzienia.

Do zdarzenia doszło 26 września 2025 roku. Wówczas w Lubieniu Kujawskim 29-letni Bartłomiej R., mieszkaniec powiatu gdańskiego oraz Paweł R. mieli pobić Konrada S.

Pierwszy z zatrzymanych uderzał mężczyznę po głowie i plecach drążkiem rozporowym do podciągania. Obydwaj sprawcy kopali poszkodowanego po całym ciele.

- W wyniku czego pokrzywdzony doznał rany tłuczonej okolicy potylicznej głowy, złamania wyrostka poprzecznego prawego L4 oraz stłuczenia uda i ramienia prawego, przy czym obrażenia te naruszają prawidłowe funkcje narządów ciała na okres powyżej siedmiu dni a pokrzywdzony w trakcie zdarzenia był narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo średniego uszczerbku na zdrowiu - mówi prok. Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Włocławku.

Obaj oskarżeni nie przyznali się do winy. Odmówili też składania wyjaśnień. Jak informują śledczy, Bartłomiej R. był wcześniej wielokrotnie skazywany. Zarówno jemu, jak i Pawłowi R. grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. W lipcu tego roku prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia.

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