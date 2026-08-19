Fikcyjnymi kontami okradała sprzedawców w sieci. 35-latka zatrzymana w Kujawsko-Pomorskiem [wideo]

2026-08-19, 09:39 Tatiana Adonis/JW

35-latka miała oszukiwać na portala sprzedażowych. /fot. CBZC

Oszukiwała ludzi przez internet. 35-latka jest już w rękach policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Kobietę zatrzymano w naszym regionie.

Fikcyjne konta i numery telefonów





35-latka została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące, grozi jej do 8 lat pozbawienia wolności. Kobieta oszukiwała za pomocą popularnych serwisów sprzedażowych, rejestrując konta na fikcyjne dane oraz używając numerów telefonów zarejestrowanych na nieistniejące osoby.

Potem przesyłała fałszywe potwierdzenie przelewu, a kiedy paczka została nadana przez pokrzywdzonych, kontakt z nią się urywał. Poza tym kobieta wystawiała do sprzedaży artykuły, których w rzeczywistości nigdy nie posiadała. Po wpłaceniu zaliczki lub całości kwoty przez pokrzywdzonych, 35-latka nagle przestawała odpowiadać. Kobieta przez długi cały czas ukrywała się przed śledczymi, wielokrotnie zmieniała miejsce pobytu.







Kobieta zatrzymana



