Fikcyjnymi kontami okradała sprzedawców w sieci. 35-latka zatrzymana w Kujawsko-Pomorskiem [wideo]

2026-08-19, 09:39  Tatiana Adonis/JW
35-latka miała oszukiwać na portala sprzedażowych. /fot. CBZC

35-latka miała oszukiwać na portala sprzedażowych. /fot. CBZC

Oszukiwała ludzi przez internet. 35-latka jest już w rękach policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Kobietę zatrzymano w naszym regionie.

Fikcyjne konta i numery telefonów

35-latka została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące, grozi jej do 8 lat pozbawienia wolności. Kobieta oszukiwała za pomocą popularnych serwisów sprzedażowych, rejestrując konta na fikcyjne dane oraz używając numerów telefonów zarejestrowanych na nieistniejące osoby.

Po wyszukaniu ciekawej oferty w serwisie, kontaktowała się z wystawiającym ogłoszenie i prosiła o sprzedaż poza serwisem oraz przesłanie towaru za pomocą paczkomatu.

Potem przesyłała fałszywe potwierdzenie przelewu, a kiedy paczka została nadana przez pokrzywdzonych, kontakt z nią się urywał. Poza tym kobieta wystawiała do sprzedaży artykuły, których w rzeczywistości nigdy nie posiadała. Po wpłaceniu zaliczki lub całości kwoty przez pokrzywdzonych, 35-latka nagle przestawała odpowiadać. Kobieta przez długi cały czas ukrywała się przed śledczymi, wielokrotnie zmieniała miejsce pobytu.

Kobieta zatrzymana

W końcu została zatrzymana na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. Okazało się, że poszukiwało jej 12 sądów i prokurator, wysyłano za nią m.in. listy gończe. Kobieta odpowie za oszustwa.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Na chwilę obecną straty przekraczają kwotę 150 tysięcy złotych, a w przedmiotowej sprawie może występować nawet kilkudziesięciu pokrzywdzonych. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ.

Relacja Tatiany Adonis

35-latka miała oszukiwać na portala sprzedażowych. /fot. CBZC

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