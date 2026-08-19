Ukradł alkohol, gotówkę i pobił kasjerkę. Sprawca napadu na sklep w Bydgoszczy zatrzymany [AKTUALIZACJA]

2026-08-19, 08:59 Jarosław Wieprzycki

Funkcjonariusze zatrzymali sprawcę napadu na sklep przy ul. Glinki w Bydgoszczy/ Fot. Policja

Policjanci z Bydgoszczy zatrzymali sprawcę napadu z rozbojem na sklep znanej sieci przy ul. Glinki. To kolejne tego typu zdarzenie w tym tygodniu.

Bydgoscy funkcjonariusze zatrzymali 43-letniego sprawcę napadu na sklep popularnej sieci przy ul. Glinki. Do zdarzenia doszło we wtorkowy późny wieczór. Mężczyzna dokonał napadu z rozbojem. Łupem padł alkohol oraz gotówka. Zaatakowana została kasjerka, nie odniosła jednak poważnych obrażeń. Jak informują policjanci, trwają czynności wobec zatrzymanego.





- Intensywna praca funkcjonariuszy z wydziału kryminalnego bydgoskiej komendy miejskiej we współpracy z kryminalnymi z Wyżyn w godzinach wczesno-porannych doprowadziła do zatrzymania 43-letniego sprawcy rozboju. Sprawa ma charakter rozwojowy - przekazuje mł. asp. Jakub Skrzypek z KMP w Bydgoszczy.





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