Ukradł alkohol, gotówkę i pobił kasjerkę. Sprawca napadu na sklep w Bydgoszczy zatrzymany [AKTUALIZACJA]

Region
Mimo utrudnień Bydgoszcz nadal na podium rankingu miast przyjaznych kierowcom. Toruń na piątym miejscuJW 2026-08-19, 13:20
Drugi rok z rzędu Bydgoszcz zajęła pierwsze miejsce w rankingu miast przyjaznych kierowcom. Podczas 10. edycji zestawienia, pod lupę wzięto 19 największych… Czytaj dalej »
Utrudnienia na autostradzie A1 dla wracających znad morza. Będzie kolejny remontMariusz Luda/JW 2026-08-19, 11:20
Kierowcy wracający z wakacyjnego wypoczynku nad Bałtykiem muszą uzbroić się w ogromną cierpliwość. Zarządca autostrady AmberOne właśnie ogłosił kolejne… Czytaj dalej »
Groźne pobicie mężczyzny w Lubieniu Kujawskim. Sprawcy odpowiedzą przed sądemJW 2026-08-19, 10:45
Do Sądu Rejonowego we Włocławku trafił akt oskarżenia wobec Bartłomieja R. i Pawła R., którzy w Lubieniu Kujawskim mieli pobić mężczyznę. Grozi im… Czytaj dalej »
Skąd na Pomorzu i Kujawach wzięli się mennonici? Niedaleko Świecia mieli swoją chatę [„Wakacyjny przewodnik po regionie"]Adriana Andrzejewska-Kuras /JW 2026-08-19, 10:20
To miejsce, w którym czas się zatrzymał. W „Wakacyjnym przewodniku po regionie' odwiedziliśmy Chrystkowo w powiecie świeckim. Tam można podziwiać mennonicką… Czytaj dalej »
Fikcyjnymi kontami okradała sprzedawców w sieci. 35-latka zatrzymana w Kujawsko-Pomorskiem [wideo]Tatiana Adonis/JW 2026-08-19, 09:39
Oszukiwała ludzi przez internet. 35-latka jest już w rękach policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Kobietę zatrzymano w naszym r… Czytaj dalej »
ASF w gminie Golub-Dobrzyń. Hodowcy pytali, Powiatowy Lekarz Weterynarii odpowiadałMonika Kaczyńska/KB 2026-08-19, 08:40
W Białkowie w gminie Golub-Dobrzyń zorganizowano spotkanie informacyjne w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu… Czytaj dalej »
Tragiczny wypadek na torach w Bydgoszczy. Nie żyje starszy mężczyznaJarosław Wieprzycki, Sława Skibińska-Dmitruk 2026-08-19, 07:50
Śmiertelny wypadek na torach kolejowych na wysokości ul. Zaświat w Bydgoszczy. Pociąg potrącił starszego mężczyznę. Czytaj dalej »
Kradli kosmetyki i odzież. Żnińska policja złapała złodziei na gorącym uczynku [zdjęcia]Redakcja/KB 2026-08-18, 20:38
Kryminalni ze Żnina zatrzymali dwóch mężczyzn i kobietę podejrzanych o kradzieże ze sklepów na terenie Żnina i Barcina. Łupem złodziei padł towar o… Czytaj dalej »
Nie chcą biometanowni w Trutnowie. Już po spotkaniu z inwestorem i z władzamiMarcin Doliński/Redakcja 2026-08-18, 20:01
Ponad 100 osób przyszło w wtorek wieczorem na spotkanie w sprawie budowy biometanowni w gminie Lubiewo koło Tucholi. W sali ośrodka kultury pojawili się inwestorzy… Czytaj dalej »
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