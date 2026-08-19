Tragiczny wypadek na torach w Bydgoszczy. Nie żyje starszy mężczyzna

2026-08-19, 07:50 Jarosław Wieprzycki, Sława Skibińska-Dmitruk

Śmiertelny na torach kolejowych na ul. Zaświat w Bydgoszczy (zdj. ilustracyjne)

Śmiertelny wypadek na torach kolejowych na wysokości ul. Zaświat w Bydgoszczy. Pociąg potrącił starszego mężczyznę.

Jak potwierdza Marta Pabiańska z PKP Polskie Linie Kolejowe, do wypadku doszło około godziny 7:15 na ul. Zaświat w Bydgoszczy. Z kolei strażacy poinformowali, że potrącony starszy mężczyzna nie żyje. Miał przechodzić przez torowisko w okolicach przejścia dla pieszych. Przyczyny zdarzenia bada policja.



W wypadku brał udział pociąg REGIO relacji Inowrocław - Włocławek. Pasażerów zabierze podstawiony pociąg zastępczy. Mimo potrącenia ruch pociągów odbywa się bez zakłóceń.