Porządki robią od lat, a bałagan się nie zmniejsza. Społecznicy znów posprzątają rzeki

2026-08-18, 19:15  Tatiana Adonis/KB
W Bydgoszczy akcję wspiera m.in. Fundacja Zielone Jutro/fot. Tatiana Adonis

W Bydgoszczy akcję wspiera m.in. Fundacja Zielone Jutro/fot. Tatiana Adonis

Bydgoszcz dołącza do ogólnopolskiej akcji „Czysta Wisła". Przez cały wrzesień mieszkańcy nadwiślańskich miejscowości będą sprzątać Królową Polskich Rzek i jej dopływy, w tym Brdę. W Bydgoszczy akcję wspiera m.in. Fundacja Zielone Jutro.

O szczegółach planowanych działań mówią jej wolontariusze - Kamil Łęczycki, Barbara Dębicka i Tomasz Wenderlich.

– Jako Fundacja Zielone Jutro planujemy zorganizowanie na terenie Bydgoszczy co najmniej trzech wydarzeń. Pierwsze już 29 sierpnia i będzie to zabawa geocachingowa, tym razem pod hasłem właśnie „Wisła”. Zapraszamy wszystkich do gromadzenia informacji o królowej naszych rzek i o jej dopływach.

– Oprócz tego, że jestem wolontariuszem Fundacji Zielone Jutro, pracuję w pobliskiej Szkole Podstawowej nr 47. Bierzemy udział w akcji „Czysta Wisła”. W tym roku również taką akcję zorganizujemy. Rok temu była to akcja sprzątania Młynówki obok szkoły.

– We wrześniu, właśnie ze wsparciem szkoły, będziemy organizować kolejny raz czyszczenie rzeki. Pomimo że tutaj łowimy magnesami, nawet w czasie wolnym hobbystycznie, nadal nie jest czyściej, a powinno być coraz czyściej. Odnosimy odwrotne wrażenie. Złomu jest tam coraz więcej. Znajdujemy wszystko: od elementów starych mebli po opony – w hurtowych ilościach. Ostatnio nawet trafiła nam się szuflada od kasy fiskalnej.

  • W zeszłym roku w ramach akcji sprzątania Brdy z rzeki wyłowiono ok. 800 kg złomu.

Relacja Tatiany Adonis

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