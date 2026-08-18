Kradli kosmetyki i odzież. Żnińska policja złapała złodziei na gorącym uczynku [zdjęcia]

2026-08-18, 20:38  Redakcja/KB
Łupem złodziei padł towar o wartości ponad 5 tysięcy złotych/fot. KPP Żnin

Łupem złodziei padł towar o wartości ponad 5 tysięcy złotych/fot. KPP Żnin

Kryminalni ze Żnina zatrzymali dwóch mężczyzn i kobietę podejrzanych o kradzieże ze sklepów na terenie Żnina i Barcina. Łupem złodziei padł towar o wartości ponad 5 tysięcy złotych.

Żnińscy policjanci otrzymali informację o kradzieży, do której doszło w jednym ze sklepów z artykułami drogeryjnymi na terenie miasta. Pracownik ochrony podczas przeglądania zapisu monitoringu zauważył, że chwilę wcześniej dwie osoby zabrały z półki kosmetyki i opuściły sklep, nie płacąc za nie. Ustalił również, że podejrzewani o kradzież aktualnie przebywają w innym sklepie tej samej sieci w Żninie. Natychmiast powiadomił o tym fakcie funkcjonariuszy.

Kryminalni zastali we wskazanym sklepie kobietę i mężczyznę podejrzewanych o kradzież i nie pozwolili im wyjść. Na miejscu interwencji pojawił się również umundurowany patrol policji.

Widok oznakowanego radiowozu wyraźnie zaniepokoił mężczyznę siedzącego za kierownicą osobowej skody, zaparkowanej nieopodal sklepu. Nerwowo przyglądał się policjantom, a po chwili szybko odjechał. Jego zachowanie wzbudziło podejrzenia kryminalnych. Ruszyli za pojazdem i zatrzymali go do kontroli. Podejrzenia, że kierowca ma związek z wcześniejszymi zdarzeniami, szybko się potwierdziły.
Podczas kontroli pojazdu na tylnym siedzeniu policjanci znaleźli skradzione w drogerii przedmioty. W samochodzie znajdowały się również rzeczy wyniesione ze sklepu z markową odzieżą w Żninie. Skradziony towar został odzyskany i wkrótce wróci do właścicieli.

  • Trzej zatrzymani mieszkańcy powiatu inowrocławskiego usłyszeli zarzuty. 26-letnia kobieta i 37-letni mężczyzna odpowiedzą za kradzież, natomiast kierujący skodą 33-latek usłyszał zarzuty pomocnictwa w jej dokonaniu.
  • Za popełnione przestępstwa grozi im kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Żnin
Łupem złodziei padł towar o wartości ponad 5 tysięcy złotych/fot. KPP Żnin Łupem złodziei padł towar o wartości ponad 5 tysięcy złotych/fot. KPP Żnin

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