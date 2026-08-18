Krystyna Kodymowska „Stokrotka” nie żyje. Uczestniczka Powstania Warszawskiego pochodziła z Bydgoszczy

W wieku 98 lat zmarła Krystyna Kodymowska „Stokrotka”, łączniczka i sanitariuszka Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego - poinformował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

- „Najważniejsza jest wolność, żeby każdy mógł myśleć po swojemu i mógł robić to, na co ma ochotę i potrzebę, a nie to, co ktoś nakazuje" - powiedziała Kodymowska, cytowana na Facebooku kampanii BohaterON.



Krystyna Kodymowska (z domu Rafalska) urodziła się w 1928 r. W maju 1940 r. jej rodzina opuściła Bydgoszcz i przez kilka miesięcy mieszkała w Ciechanowie, a następnie przeniosła się do Warszawy.



Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, miała 16 lat. Jako łączniczka i sanitariuszka Sanitariatu Okręgu Warszawskiego AK „Bakcyl” pomagała rannym. Z Warszawy została wypędzona wraz z ludnością cywilną, przebywała w obozie przejściowym, a później trafiła na ciężkie roboty.



Po wojnie zamieszkała w Gdyni. Jako radca prawny, członkini Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i świadek historii przez dziesięciolecia pielęgnowała pamięć o Powstaniu Warszawskim i jego uczestnikach. Z zaangażowaniem przybliżała kolejnym pokoleniom losy ludzi, którzy walczyli o wolność i niepodległość Polski.



