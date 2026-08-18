Rozejrzał się, założył kaptur i ukradł rower. Policja opublikowała nagranie [wideo]

Kadr z policyjnego wideo

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży roweru. Prezentują film z monitoringu i pytają, czy ktoś rozpoznaje nagranego na nim mężczyznę.

Do kradzieży doszło w poniedziałek (17.08.) tuż po godz. 8:00 w Nowej Wsi Królewskiej. Widoczny na nagraniach mężczyzna w wieku ok. 20–25 lat, ubrany w błękitną bluzę z kapturem i czarne spodenki, ukradł damski rower koloru czarnego z białym napisem: GOETZE na ramie oraz czarnym koszykiem na bagażniku.





Analiza nagrań z poszczególnych miejscowości oraz wideorejestratorów przejeżdżających aut pozwoliła określić, że mężczyzna szedł pieszo od strony Kotnowa i Wieldządza, a po kradzieży odjechał w kierunku miejscowości Stanisławki, gdzie był widziany po raz ostatni.





Każda osoba mająca wiedzę na temat tożsamości sprawcy lub miejsca, gdzie znajduje się rower, proszona jest o kontakt z jednostką policji pod całodobowymi numerami telefonów: 47 754 82 00 lub 609 461 662.