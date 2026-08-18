Rozejrzał się, założył kaptur i ukradł rower. Policja opublikowała nagranie [wideo]

Region
Niedługo startuje charytatywny rajd pisarzy. Robert Małecki, Mariusz Kanios i Michał Śmielak ruszą z ToruniaIwona Muszytowska-Rzeszotek/BN 2026-08-18, 16:55
Robert Małecki, Mariusz Kanios i Michał Śmielak - mistrzowie polskiej literatury kryminalnej - ruszają w niezwykłą motocyklową podróż przez Polskę. To… Czytaj dalej »
Tajemnica toruńskiego zoo odkryta. Już wiadomo, jakiej płci są małe pandy rude [zdjęcia]Mariusz Luda/KB 2026-08-18, 16:09
Urodzone w czerwcu w toruńskim Ogrodzie Zoobotanicznym pandy rude to samiec i samiczka. Maluchy mają się dobrze i szybko przybierają na wadze - przekazał… Czytaj dalej »
Krystyna Kodymowska „Stokrotka” nie żyje. Uczestniczka Powstania Warszawskiego pochodziła z BydgoszczyRedakcja/KB 2026-08-18, 15:19
W wieku 98 lat zmarła Krystyna Kodymowska „Stokrotka”, łączniczka i sanitariuszka Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego - poinformował Urząd… Czytaj dalej »
UMK w Toruniu ponownie w gronie tysiąca najlepszych uczelni świata. Jest najnowszy ranking szanghajskiMichał Zaręba/BN 2026-08-18, 15:13
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu utrzymał swoją pozycję wśród tysiąca czołowych ośrodków akademickich na świecie - wynika z opublikowanego właśnie… Czytaj dalej »
Szansa na lepsze życie. Rodzinny Dom Dziecka powstaje w GrudziądzuMarcin Doliński/BN 2026-08-18, 14:15
Rodzinny Dom Dziecka, który powstaje w Grudziądzu, to szansa dla najmłodszych na lepsze życie. W odnowionej zabytkowej kamienicy zamieszka ośmioro dzieci… Czytaj dalej »
Mówią „nie” budowie biometanowni w Trutnowie. Spotkanie mieszkańców z inwestorem i władzamiMarcin Doliński/BN 2026-08-18, 13:19
Część mieszkańców gminy Lubiewo w powiecie tucholskim protestuje przeciwko budowie biometanowni w Trutnowie. Wcześniej napisali petycję, a we wtorek o 17:00… Czytaj dalej »
Jest decyzja prokuratury w sprawie kobiety, która w Bydgoszczy zaatakowała ukraińskie dzieci - ustaliło Polskie Radio PiK [wideo]Monika Siwak/Damian Klich/BN/KB 2026-08-18, 12:29
Bydgoscy policjanci zatrzymali we wtorek 46-letnią kobietę i 34-letniego mężczyznę, którzy mają związek z atakiem na dwoje ukraińskich dzieci niedaleko… Czytaj dalej »
Nie wyciągnął wniosków z przeszłości. Poszukiwany 41-latek wpadł, mając przy sobie marihuanęBN 2026-08-18, 12:18
Toruńscy policjanci zatrzymali 41-latka, który był poszukiwany przez toruński sąd do sprawy narkotykowej. W momencie jego ujęcia przez funkcjonariuszy miał… Czytaj dalej »
Wybuch gazu w domku jednorodzinnym koło Radziejowa. W środku były dwie osoby [zdjęcia] [AKTUALIZACJA]Marek Ledwosiński/BN 2026-08-18, 10:59
We wtorek o godz. 9:29 radziejowscy strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu w domku jednorodzinnym w miejscowości Borek, niedaleko Radziejowa. Wstępne ustalenia… Czytaj dalej »
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