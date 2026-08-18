Tajemnica toruńskiego zoo odkryta. Już wiadomo, jakiej płci są małe pandy rude [zdjęcia]

2026-08-18, 16:09  Mariusz Luda/KB
Młode pandy z toruńskiego zoo/fot. Ogród Zoobotaniczny w Toruniu/Facebook

Młode pandy z toruńskiego zoo/fot. Ogród Zoobotaniczny w Toruniu/Facebook

Urodzone w czerwcu w toruńskim Ogrodzie Zoobotanicznym pandy rude to samiec i samiczka. Maluchy mają się dobrze i szybko przybierają na wadze – przekazał Polskiemu Radiu PiK Maciej Makowski. Samiec waży siedemset, a samiczka sześćset trzydzieści gramów.

Pandy jeszcze nie mają imion, ale poznamy je już wkrótce, gdy wczesną jesienią zaczną opuszczać kryjówkę.

- Pandy mają się bardzo dobrze. Ostatnio badaliśmy je i odrobaczaliśmy. Są ważone co tydzień - mówi Maciej Makowski. - Okazało się, że mamy samca i samiczkę, bliźniaki. Rosną ładnie, chętnie piją mleko matki. Mamy nadzieję, że będą się cały czas dobrze rozwijać. Przybierają też ładnie na wadze. W ciągu tych kilku miesięcy zwielokrotniły swoją masę ciała.

Jak podkreśla Maciej Makowski, ważenie to taki moment krytyczny - z wielu powodów.
- Maluchy często w takich chwilach podnoszą alarm. Matka jest czujna, zaraz biegnie na ratunek swoim dzieciom, więc takie ważenie z tego względu musi być przeprowadzone bardzo szybko i sprawnie, żeby matki młodych niepotrzebnie zbyt długo nie niepokoić.

  • We wrześniu toruńskie zoo zaprasza na Międzynarodowy Dzień Pandy Rudej. Święto zostało ustanowione z inicjatywy organizacji Red Panda Network, aby zwiększać świadomość na temat zagrożeń dla tego gatunku i potrzeb jego ochrony.

- Będziemy organizować event z pokazem karmienia pandek - zapowiada przedstawiciel toruńskiego zoo.

- Warto śledzić informacje na naszych profilach. Poza tym już uruchomiliśmy zbiórkę na rzecz fundacji Red Panda Network, która bada i chroni pandy w Nepalu, w ich środowisku naturalnym. Chroni ich siedlisko, czyli lasy deszczowe, przed wycinką. Wiemy, że fundacja wykupuje miejscowe grunty po to, żeby utworzyć tam tereny chronione, żeby nie było ingerencji człowieka i żeby pandy miały więcej środowiska, w którym mogłyby żyć. Dlatego bardzo zachęcamy i prosimy wszystkich o wsparcie naszej zbiórki. Cała zebrana kwota zostanie przekazana właśnie do Red Panda Network w Nepalu - mówił Maciej makowski.

  • Międzynarodowy Dzień Pandy Rudej w toruńskim Ogrodzie Zoobotanicznym odbędzie się w trzecią sobotę września (19.09).

Relacja Mariusza Ludy

Toruń
Pandy rude w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu, 18.08.2026/fot. Mariusz Luda Pandy rude w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu, 18.08.2026/fot. Mariusz Luda

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