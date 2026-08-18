Tajemnica toruńskiego zoo odkryta. Już wiadomo, jakiej płci są małe pandy rude [zdjęcia]

2026-08-18, 16:09 Mariusz Luda/KB

Młode pandy z toruńskiego zoo/fot. Ogród Zoobotaniczny w Toruniu/Facebook

Urodzone w czerwcu w toruńskim Ogrodzie Zoobotanicznym pandy rude to samiec i samiczka. Maluchy mają się dobrze i szybko przybierają na wadze – przekazał Polskiemu Radiu PiK Maciej Makowski. Samiec waży siedemset, a samiczka sześćset trzydzieści gramów.

Pandy jeszcze nie mają imion, ale poznamy je już wkrótce, gdy wczesną jesienią zaczną opuszczać kryjówkę.



- Pandy mają się bardzo dobrze. Ostatnio badaliśmy je i odrobaczaliśmy. Są ważone co tydzień - mówi Maciej Makowski. - Okazało się, że mamy samca i samiczkę, bliźniaki. Rosną ładnie, chętnie piją mleko matki. Mamy nadzieję, że będą się cały czas dobrze rozwijać. Przybierają też ładnie na wadze. W ciągu tych kilku miesięcy zwielokrotniły swoją masę ciała.



Jak podkreśla Maciej Makowski, ważenie to taki moment krytyczny - z wielu powodów.

- Maluchy często w takich chwilach podnoszą alarm. Matka jest czujna, zaraz biegnie na ratunek swoim dzieciom, więc takie ważenie z tego względu musi być przeprowadzone bardzo szybko i sprawnie, żeby matki młodych niepotrzebnie zbyt długo nie niepokoić.





We wrześniu toruńskie zoo zaprasza na Międzynarodowy Dzień Pandy Rudej. Święto zostało ustanowione z inicjatywy organizacji Red Panda Network, aby zwiększać świadomość na temat zagrożeń dla tego gatunku i potrzeb jego ochrony.

Będziemy organizować event z pokazem karmienia pandek

Międzynarodowy Dzień Pandy Rudej w toruńskim Ogrodzie Zoobotanicznym odbędzie się w trzecią sobotę września (19.09).