Niedługo startuje charytatywny rajd pisarzy. Robert Małecki, Mariusz Kanios i Michał Śmielak ruszą z Torunia

2026-08-18, 16:55 Iwona Muszytowska-Rzeszotek/BN

Robert Małecki/fot. Iwona Muszytowska-Rzeszotek

Robert Małecki, Mariusz Kanios i Michał Śmielak - mistrzowie polskiej literatury kryminalnej - ruszają w niezwykłą motocyklową podróż przez Polskę. To będzie rajd charytatywny, podczas którego pisarze kwestować będą na rzecz kolegi Dawida Skrzypczaka z Tarnobrzega.

Ten zmaga się z porażeniem czterokończynowym po poważnym wypadku. Trwa internetowa zbiórka, którą można wesprzeć TUTAJ.



Pisarze na trasie odwiedzą kilka miast, w których odbędą spotkania z czytelnikami. - Będzie to Kutno, Piotrków Trybunalski, Kielce oraz docelowo Tarnobrzeg - zapowiada pochodzący z Torunia Robert Małecki. - Chcemy zebrać jak najwięcej środków, w tym celu będziemy licytowali swoje książki. Wyjątkowo za każde zdjęcie i każdy autograf weźmiemy pieniądze, które zbieramy do puszek. Otworzymy je w Tarnobrzegu w sobotę i podliczymy - dodaje.



Charytatywny rajd pisarzy startuje w Toruniu w najbliższy czwartek. Spotkanie z uczestnikami o godzinie 18.00 na parkingu Książnicy Kopernikańskiej. Wyprawa potrwa do soboty. Szczegółowy program dostępny jest na stronie Książnicy Kopernikańskiej.