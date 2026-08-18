UMK w Toruniu ponownie w gronie tysiąca najlepszych uczelni świata. Jest najnowszy ranking szanghajski

2026-08-18, 15:13 Michał Zaręba/BN

UMK w Toruniu ponownie w gronie tysiąca najlepszych uczelni świata/fot. ilustracyjna/Archiwum

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu utrzymał swoją pozycję wśród tysiąca czołowych ośrodków akademickich na świecie - wynika z opublikowanego właśnie rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities). W tym gronie znajdują się również inne polskie uczelnie.

UMK został sklasyfikowany w dziesiątej setce (miejsca 901–1000). Do przygotowania zestawienia wykorzystuje się m.in. publikacje naukowe. - To bardzo trudne rankingi - wyjaśnia dr hab. Patryk Tomaszewski, rzecznik toruńskiej uczelni. - Polskie ośrodki akademickie nie znajdują się w bardzo wysokich przedziałach, ponieważ ranking zwraca uwagę na takie elementy, jak liczba noblistów, którzy pracują na uczelni czy liczba noblistów, którzy skończyli daną uczelnię. Staramy się to nadrabiać przede wszystkim publikacjami umieszczanymi w najlepszych czasopismach na świecie - dodaje.



Najwyżej notowane w Polsce są Uniwersytet Warszawski (401-500), Uniwersytet Jagielloński (501-600) i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (701-800).



W tym samym przedziale co UMK znalazły się również Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska.



Podium niezmiennie zajmują trzy amerykańskie uczelnie: Harvard University, Stanford University oraz Massachussets Institute of Technology.