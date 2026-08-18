Kobieta, która zaatakowała w Bydgoszczy ukraińskie dzieci usłyszała zarzuty. Komentarz premiera [AKTUALIZACJA]
Bydgoscy policjanci zatrzymali we wtorek 46-letnią kobietę i 34-letniego mężczyznę, którzy mają związek z atakiem na dwoje ukraińskich dzieci niedaleko dworca Bydgoszcz Główna. Tego samego dnia 34-latka usłyszała zarzuty.
- Przypomnijmy, do incydentu doszło w piątek, 14 sierpnia. - Obecnie trwają czynności procesowe z udziałem zatrzymanych w jednym z bydgoskich komisariatów - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy na swoim profilu na X.
- Z kolei mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowy wojewódzkiej policji przekazała Polskiemu Radiu PiK, że trwają czynności procesowe z udziałem zatrzymanej pary. - Po ich zakończeniu będziemy mogli doprecyzować jakie zarzuty i komu zostaną w tej sprawie przedstawione - dodała.
Policjanci z Bydgoszczy pracując przy sprawie związanej ze zgłoszeniem dotyczącym zdarzenia, do którego doszło w piątek 14 sierpnia z udziałem dzieci z Ukrainy, dziś na terenie Bydgoszczy zatrzymali dwie osoby. 46-letnią kobietę oraz 34- letniego mężczyznę, którzy mogą mieć…— KWP w Bydgoszczy (@KWPwBydgoszczy) August 18, 2026
Do sprawy odniósł się także premier Donald Tusk. - Atakowanie dzieci to jest antypolskie działanie - mówił wyraźnie poruszony przed wtorkowym posiedzeniem rządu. - Jako Polacy byliśmy zawsze bardzo dumni z tego, jak traktujemy nasze dzieci i dzieci, które szukają u nas gościny - dodał.
Jako pierwszy o zdarzeniu poinformował na Facebooku Konsulat Generalny Ukrainy w Gdańsku. Zaznaczono, że zaatakowane ukraińskie dzieci miały 14 i 12 lat. Mężczyzna i kobieta wyzywali nieletnich i grozili im. Agresorzy wykręcili dziecku rękę, połamali zabawkowy dron i rzucili odłamkami w chłopca, powodując zadrapania.