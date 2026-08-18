Kobieta, która zaatakowała w Bydgoszczy ukraińskie dzieci usłyszała zarzuty. Komentarz premiera [AKTUALIZACJA]

2026-08-18, 12:29 Monika Siwak/Damian Klich/BN/KB

- Atakowanie dzieci to jest antypolskie działanie - mówił premier Donald Tusk/fot. Piotr Nowak, PAP

Bydgoscy policjanci zatrzymali we wtorek 46-letnią kobietę i 34-letniego mężczyznę, którzy mają związek z atakiem na dwoje ukraińskich dzieci niedaleko dworca Bydgoszcz Główna. Tego samego dnia 34-latka usłyszała zarzuty.

Kobieta usłyszała zarzuty znieważenia na tle narodowościowym , naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego oraz uszkodzenia mienia. Jeszcze we wtorek 46-latka zostanie doprowadzona do prokuratury rejonowej.

34-latek zatrzymany w związku z tą sprawą, został przesłuchany w charakterze świadka .





Przypomnijmy, do incydentu doszło w piątek, 14 sierpnia. - Obecnie trwają czynności procesowe z udziałem zatrzymanych w jednym z bydgoskich komisariatów - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy na swoim profilu na X.

Z kolei mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowy wojewódzkiej policji przekazała Polskiemu Radiu PiK, że trwają czynności procesowe z udziałem zatrzymanej pary. - Po ich zakończeniu będziemy mogli doprecyzować jakie zarzuty i komu zostaną w tej sprawie przedstawione - dodała.

Policjanci z Bydgoszczy pracując przy sprawie związanej ze zgłoszeniem dotyczącym zdarzenia, do którego doszło w piątek 14 sierpnia z udziałem dzieci z Ukrainy, dziś na terenie Bydgoszczy zatrzymali dwie osoby. 46-letnią kobietę oraz 34- letniego mężczyznę, którzy mogą mieć… — KWP w Bydgoszczy (@KWPwBydgoszczy) August 18, 2026

Atakowanie dzieci to jest antypolskie działanie