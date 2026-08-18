Jest decyzja prokuratury w sprawie kobiety, która w Bydgoszczy zaatakowała ukraińskie dzieci - ustaliło Polskie Radio PiK [wideo]

Policjanci z Bydgoszczy pracując przy sprawie związanej ze zgłoszeniem dotyczącym zdarzenia, do którego doszło w piątek 14 sierpnia z udziałem dzieci z Ukrainy, dziś na terenie Bydgoszczy zatrzymali dwie osoby. 46-letnią kobietę oraz 34- letniego mężczyznę, którzy mogą mieć…