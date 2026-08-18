Nie wyciągnął wniosków z przeszłości. Poszukiwany 41-latek wpadł, mając przy sobie marihuanę

2026-08-18, 12:18  BN
Nie wyciągnął wniosków z przeszłości. Poszukiwany 41-latek wpadł, mając przy sobie marihuanę/fot. KMP w Toruniu

Nie wyciągnął wniosków z przeszłości. Poszukiwany 41-latek wpadł, mając przy sobie marihuanę/fot. KMP w Toruniu

Toruńscy policjanci zatrzymali 41-latka, który był poszukiwany przez toruński sąd do sprawy narkotykowej. W momencie jego ujęcia przez funkcjonariuszy miał przy sobie ponad trzy kilogramy marihuany.

Do zatrzymania doszło w piątek na toruńskim Podgórzu. Kryminalni mieli nakaz doprowadzenia 41-latka, wydany przez sąd. Nie zastali go w domu, jednak spotkali go, kiedy szedł pobliską ulicą.

Mężczyzna, na widok policjantów zaczął zachowywać się agresywnie. Jak się okazało, było to spowodowane tym, że miał przy sobie ponad trzy kilogramy zielonego suszu roślinnego. W efekcie 41-latek trafił do policyjnego aresztu. Susz roślinny, który był zapakowany w trzy paczki, zabrano z kolei do laboratorium.

Wstępne policyjne testy wykazały, że było to ponad trzy kilogramy marihuany. Już kolejnego dnia podejrzany został przez policjantów doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Następnie sąd przychylił się do wniosku śledczych, stosując wobec niego trzymiesięczny tymczasowy areszt.

Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. O jej wymiarze zadecyduje sąd.

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