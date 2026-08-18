Wybuch gazu w domku jednorodzinnym koło Radziejowa. W środku były dwie osoby [zdjęcia]
We wtorek o godz. 9:29 radziejowscy strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu w domku jednorodzinnym w miejscowości Borek, niedaleko Radziejowa. Wstępne ustalenia wskazują na wybuch gazu w wyniku rozszczelnienia instalacji.
W efekcie budynek został mocno uszkodzony. Popękały m.in. ściany oraz szyby.
Jak informują radziejowscy strażacy, w chwili zdarzenia w budynku przebywały dwie osoby. Żadna z nich nie odniosła obrażeń. Jedna z osób, będąca pod wpływem zdarzenia, została przebadana przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Po wykonaniu czynności medycznych obie osoby pozostały na miejscu zdarzenia.
O incydencie powiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz firmę serwisową instalacji gazowej.