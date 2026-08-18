Mówią „nie” budowie biometanowni w Trutnowie. Spotkanie mieszkańców z inwestorem i władzami gminy Lubiewo

2026-08-18, 13:19  Marcin Doliński/BN
Mieszkańcy gminy Lubiewo mówią „nie” budowie biometanowni w Trutnowie/fot. Magnific/ilustracyjna

Mieszkańcy gminy Lubiewo mówią „nie” budowie biometanowni w Trutnowie/fot. Magnific/ilustracyjna

Część mieszkańców gminy Lubiewo w powiecie tucholskim protestuje przeciwko budowie biometanowni w Trutnowie. Wcześniej napisali petycję, a we wtorek o 17:00 spotkają się z inwestorem i władzami gminy.

Mieszkańcy są zdeterminowani, ponieważ pod protestem zebrali prawie 500 podpisów. Jako powód braku poparcia dla budowy biometanowni wymieniają chociażby:

  • obawy przed zatruciem środowiska,
  • uciążliwy smród i hałas,
  • ryzyko utraty na wartości ich nieruchomości.
Inwestor z Tczewa przekonuje, że przy zachowaniu obowiązujących przepisów oraz nowoczesnej technologii taki zakład może przynieść korzyści ekologiczne, gospodarcze i społeczne. Inwestycja jest na razie na etapie konsultacji społecznych.

Początek spotkania w Lubiewie w tamtejszym centrum kultury o godzinie 17:00.

Relacja Marcina Dolińskiego

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