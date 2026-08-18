Mówią „nie” budowie biometanowni w Trutnowie. Spotkanie mieszkańców z inwestorem i władzami
Część mieszkańców gminy Lubiewo w powiecie tucholskim protestuje przeciwko budowie biometanowni w Trutnowie. Wcześniej napisali petycję, a we wtorek o 17:00 spotkają się z inwestorem i władzami gminy.
Mieszkańcy są zdeterminowani, ponieważ pod protestem zebrali prawie 500 podpisów. Jako powód braku poparcia dla budowy biometanowni wymieniają chociażby:
- obawy przed zatruciem środowiska,
- uciążliwy smród i hałas,
- ryzyko utraty na wartości ich nieruchomości.
Początek spotkania w Lubiewie w tamtejszym centrum kultury o godzinie 17:00.