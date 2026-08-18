2026-08-18, 10:25 Monika Siwak/BN

Bydgoscy policjanci szukają sprawców wieczornych kradzieży w sklepach - zniknęły pieniądze i biżuteria/fot. Pixabay/ilustracyjna

Do dwóch kradzieży doszło w poniedziałek (17 sierpnia) wieczorem na Górnym Tarasie Bydgoszczy. Złodziej zabrał tacę z biżuterią ze sklepu jubilerskiego w jednym z centrów handlowych. Godzinę później, w sklepie osiedlowym znanej sieci na ul. Konopnickiej sprawca groził sprzedawcy butelką i ukradł pieniądze. Kasjerowi nic się nie stało.

Do kradzieży u jubilera doszło ok. godz. 21. - Policjanci prowadzą w tej sprawie czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy tego przestępstwa - informuje Polskie Radio PiK mł. asp. Jakub Skrzypek, rzecznik bydgoskich policjantów.



Natomiast do incydentu w sklepie osiedlowym doszło po godz. 22. - Dyżurny bydgoskiej Komendy Miejskiej otrzymał zgłoszenie o rozboju na pracowniku i kradzieży gotówki z kasy. Funkcjonariusze prowadzą czynności ukierunkowane na ustalenie tożsamości sprawcy i zatrzymanie go - podaje policyjny rzecznik.



Sprawdzany jest m.in. monitoring.