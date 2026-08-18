Największe planetarium świata jest dostępne bezpłatnie. Koniecznie wybierzcie się na pokazy

2026-08-18, 07:00 Mariusz Luda/KB

„Obserwujemy Perseidy w Astrobazach” w Rypinie / Fot. Mariusz Luda/archiwum

Na półmetku jest kujawsko-pomorska wakacyjna akcja „Obserwujemy Perseidy w Astrobazach”. I choć główne nocne maksimum roju minęło w połowie sierpnia, to cykl pikników naukowych i pokazów potrwa do końca wakacji.

Niebo i „spadające gwiazdy” z mieszkańcami gminy Zławieś Wielka obserwował kilka dni temu nasz reporter Mariusz Luda, a najbliższa taka okazja już we wtorek (18 sierpnia) w Unisławiu oraz 22 sierpnia w Inowrocławiu.



- Planetarium to przeszłość - tak powiem. My mamy teraz największe planetarium na świecie, czyli prawdziwe niebo - mówi astronom Jerzy Rafalski. - Tutaj jest oryginalne niebo - to prawdziwe. Już czekamy na pierwsze obiekty, już tam pewnie błyszczy Wenus po zachodzie słońca, taki bardzo jasny punkt, który wygląda jak gwiazda, ale gdy podejdziemy do teleskopu i popatrzymy, to co się okazuje? „Ojej, tam jest taki sierpik, jakby Księżyc”. Bo przecież to planeta. Świetnie! Czekamy także na kolejne gwiazdy, a potem będą te spadające gwiazdy, jak popularnie mówimy o meteorach.



Obserwacje Perseidów zakończą spotkania w Zamku Bierzgłowskim (28 sierpnia, godz. 18:00–22:00) oraz Dobrzyniu nad Wisłą (29 sierpnia, godz. 17:00–22:00). Wszystkie wydarzenia w ramach akcji są bezpłatne.