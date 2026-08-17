Mieszkańcy mają głos. Jesienią głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego w Toruniu
130 projektów i prawie 11 mln zł do podziału (dokładnie 10,8 mln zł). Tak wygląda tegoroczny Budżet Obywatelski w Toruniu. Głosowanie rozpocznie się 7 września, ale już teraz można zapoznać się z proponowanymi projektami.
- Listę wszystkich projektów można znaleźć TUTAJ
- Decyzje w Budżecie Obywatelskim 2027 zapadną w głosowaniu od 7 do 20 września 2026 r.
- Zgodnie z regulaminem każdy mieszkaniec Torunia bez względu na wiek może oddać maksymalnie trzy głosy w jednej wybranej puli lokalnej oraz również maksymalnie trzy głosy na projekty ogólnomiejskie.
- W 2026 roku w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego uczestniczyło 10 728 Torunian.
- Dwa lata temu padł rekord: na pomysły BO zagłosowało wtedy ponad 14 tys. osób.