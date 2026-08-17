Mieszkańcy mają głos. Jesienią głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego w Toruniu

2026-08-17, 21:18 Monika Kaczyńska/KB

Blisko 11 mln złotych zostanie przeznaczonych na budżet obywatelski Torunia - to o 11 proc. więcej niż rok wcześniej/Fot. Dorota Witt

130 projektów i prawie 11 mln zł do podziału (dokładnie 10,8 mln zł). Tak wygląda tegoroczny Budżet Obywatelski w Toruniu. Głosowanie rozpocznie się 7 września, ale już teraz można zapoznać się z proponowanymi projektami.

- Jest wśród nich tradycyjnie wiele inicjatyw sportowych i rekreacyjnych, ale mamy też kilka ciekawostek - mówi dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich toruńskiego magistratu Patryk Wawrzyński.





- Dużym zainteresowaniem cieszą się projekty różnego rodzaju działań integracyjnych dla mieszkańców. Drugą taką nowością, trendem tegorocznym, jest duża popularność murali i one są naprawdę rozsiane po całym mieście. Widać także wzrost prozdrowotnej świadomości mieszkańców, bo pojawiają się projekty dotyczące kolejnych lokalizacji defibrylatorów - dodaje Patryk Wawrzyński.





Listę wszystkich projektów można znaleźć TUTAJ

Decyzje w Budżecie Obywatelskim 2027 zapadną w głosowaniu od 7 do 20 września 2026 r.

Zgodnie z regulaminem każdy mieszkaniec Torunia bez względu na wiek może oddać maksymalnie trzy głosy w jednej wybranej puli lokalnej oraz również maksymalnie trzy głosy na projekty ogólnomiejskie.

W 2026 roku w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego uczestniczyło 10 728 Torunian.

Dwa lata temu padł rekord: na pomysły BO zagłosowało wtedy ponad 14 tys. osób.