Połączyła ich Wisła i przyjaźń. Wielka akcja sprzątania rzeki niedługo się zaczyna

2026-08-17, 19:46  Mariusz Luda/KB
Czysta Wisła na start. Akcja jest jedną z największych ekologicznych inicjatyw w Polsce, która przez miesiąc, już po raz czwarty, zaangażuje wolontariuszy w sprzątanie rzeki i wszystkich jej dopływów - od źródeł na Baraniej Górze, aż po Bałtyk/fot. Mariusz Luda

Czysta Wisła na start. Akcja jest jedną z największych ekologicznych inicjatyw w Polsce, która przez miesiąc, już po raz czwarty, zaangażuje wolontariuszy w sprzątanie rzeki i wszystkich jej dopływów - od źródeł na Baraniej Górze, aż po Bałtyk/fot. Mariusz Luda

Czysta Wisła na start. Akcja jest jedną z największych ekologicznych inicjatyw w Polsce, która przez miesiąc, już po raz czwarty, zaangażuje wolontariuszy w sprzątanie rzeki i wszystkich jej dopływów - od źródeł na Baraniej Górze, aż po Bałtyk. Początek 1 września, zapisy trwają.

- „Uwolnij Wisłę od śmieci!” – to jest hasło, które nas łączy – mówi organizator, Dominik Dobrowolski. – Wisła nas łączy. To, że sprzątamy, że dbamy o środowisko, walczymy z zaśmieceniem, jest oczywiście ważne, ale to, że się poznaliśmy, że Wisła nas połączyła, jest wartością ponadczasową. Mamy środki, żeby przekazywać drobne granty na wsparcie. Chcemy po prostu żyć w czystym środowisku. Warto zebrać wszystkie siły, żeby zrobić coś dobrego, więc jeszcze można się zgłaszać.

Co o akcji mówi młodzież?

– Dla ludzi, dla zwierząt lepiej jest, żeby było czysto...
– Jednak dbanie o naturę i o czystość jest bardzo fajne...
– Najgorzej jest z plastikiem, bo bardzo długo się rozkłada...

– Wspieramy ekologię, zbieramy śmieci. Są trzy jednostki harcerskie, około 80 dzieciaków, więc tych par rąk trochę będzie. Po prostu bierzemy wory, zbieramy z radością, ze szczęściem, żeby tych odpadów zebrać jak najwięcej - przewodnik harcerski Jakub Klaban z Hufca Lipno-Włocławek.

  • W ubiegłorocznej edycji udział wzięło 25 tysięcy wolontariuszy, którzy zebrali łącznie 233 tony śmieci. W tym roku jest już ponad 10 tysięcy chętnych.

Więcej w relacji Mariusza Ludy:

Relacja Mariusza Ludy

Toruń
Czysta Wisła na start. Akcja jest jedną z największych ekologicznych inicjatyw w Polsce, która przez miesiąc, już po raz czwarty, zaangażuje wolontariuszy w sprzątanie rzeki i wszystkich jej dopływów - od źródeł na Baraniej Górze, aż po Bałtyk/fot. Mariusz Luda Czysta Wisła na start. Akcja jest jedną z największych ekologicznych inicjatyw w Polsce, która przez miesiąc, już po raz czwarty, zaangażuje wolontariuszy w sprzątanie rzeki i wszystkich jej dopływów - od źródeł na Baraniej Górze, aż po Bałtyk/fot. Mariusz Luda Czysta Wisła na start. Akcja jest jedną z największych ekologicznych inicjatyw w Polsce, która przez miesiąc, już po raz czwarty, zaangażuje wolontariuszy w sprzątanie rzeki i wszystkich jej dopływów - od źródeł na Baraniej Górze, aż po Bałtyk/fot. Mariusz Luda Czysta Wisła na start. Akcja jest jedną z największych ekologicznych inicjatyw w Polsce, która przez miesiąc, już po raz czwarty, zaangażuje wolontariuszy w sprzątanie rzeki i wszystkich jej dopływów - od źródeł na Baraniej Górze, aż po Bałtyk/fot. Mariusz Luda

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