Lekarz wypisywał recepty na opioidy, płaciła mu kobieta z powiatu bydgoskiego [wideo, zdjęcia]

2026-08-17, 17:00  Redakcja/KB
Pracujący nad sprawą funkcjonariusze ustalili, że kobieta przelała na konto lekarza około 200 tysięcy złotych za wystawione recepty/fot. Policja Małopolska

Pracujący nad sprawą funkcjonariusze ustalili, że kobieta przelała na konto lekarza około 200 tysięcy złotych za wystawione recepty/fot. Policja Małopolska

Policjanci z Krakowa zatrzymali na terenie powiatu bydgoskiego 37-letnią kobietę i ok. 40-letniego mężczyznę. Sprawa dotyczy rozpracowywania grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym handlem środkami farmakologicznymi na bazie opioidów.

Pracujący nad sprawą funkcjonariusze ustalili, że kobieta przelała na konto lekarza około 200 tysięcy złotych za wystawione recepty. Po ich zrealizowaniu i zakupie lekarstw sprzedawała je innym osobom zarówno na sztuki, jak i na blistry oraz opakowania, czerpiąc z tego znaczny i stały dochód.

Na miejscu zatrzymania znaleziono sprzęt elektroniczny, pieniądze, środki odurzające, narkotyki oraz telefony komórkowe.
Z uwagi na fakt, że osoby znajdujące się w mieszkaniu nie chciały otworzyć drzwi funkcjonariuszom policji, podjęto decyzję o wejściu siłowym.

Kobieta usłyszała zarzuty obrotu znacznymi ilościami środków psychotropowych w okresie od 19.05.2025 r. do 09.2025 r. i decyzją sądu została tymczasowo aresztowana. Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym.


  • Od początku śledztwa zatrzymano już 17 osób, z których 10 zostało tymczasowo aresztowanych, a 7 zostało objętych dozorem policyjnym.
  • Sprawa zaczęła się w listopadzie 2025 roku. Funkcjonariusze małopolskiego garnizonu dotarli wtedy do anestezjologa zajmującego się wypisywaniem recept na środki farmakologiczne za odpowiednią gratyfikacją finansową i, co ważne, bez wskazań medycznych.
  • Zatrzymania w powiecie bydgoskim dokonali policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP w Krakowie.

Wideo: Policja Małopolska

Bydgoszcz
Akacja małopolskiej policji w powiecie bydgoskim/fot. Policja Małopolska Akacja małopolskiej policji w powiecie bydgoskim/fot. Policja Małopolska Akacja małopolskiej policji w powiecie bydgoskim/fot. Policja Małopolska Akacja małopolskiej policji w powiecie bydgoskim/fot. Policja Małopolska

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