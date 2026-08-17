Lekarz wypisywał recepty na opioidy, płaciła mu kobieta z powiatu bydgoskiego [wideo, zdjęcia]

Pracujący nad sprawą funkcjonariusze ustalili, że kobieta przelała na konto lekarza około 200 tysięcy złotych za wystawione recepty/fot. Policja Małopolska
Policjanci z Krakowa zatrzymali na terenie powiatu bydgoskiego 37-letnią kobietę i ok. 40-letniego mężczyznę. Sprawa dotyczy rozpracowywania grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym handlem środkami farmakologicznymi na bazie opioidów.
Pracujący nad sprawą funkcjonariusze ustalili, że kobieta przelała na konto lekarza około 200 tysięcy złotych za wystawione recepty. Po ich zrealizowaniu i zakupie lekarstw sprzedawała je innym osobom zarówno na sztuki, jak i na blistry oraz opakowania, czerpiąc z tego znaczny i stały dochód.
Na miejscu zatrzymania znaleziono sprzęt elektroniczny, pieniądze, środki odurzające, narkotyki oraz telefony komórkowe.
Z uwagi na fakt, że osoby znajdujące się w mieszkaniu nie chciały otworzyć drzwi funkcjonariuszom policji, podjęto decyzję o wejściu siłowym.
Kobieta usłyszała zarzuty obrotu znacznymi ilościami środków psychotropowych w okresie od 19.05.2025 r. do 09.2025 r. i decyzją sądu została tymczasowo aresztowana. Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym.
Od początku śledztwa zatrzymano już 17 osób, z których 10 zostało tymczasowo aresztowanych, a 7 zostało objętych dozorem policyjnym.
Sprawa zaczęła się w listopadzie 2025 roku. Funkcjonariusze małopolskiego garnizonu dotarli wtedy do anestezjologa zajmującego się wypisywaniem recept na środki farmakologiczne za odpowiednią gratyfikacją finansową i, co ważne, bez wskazań medycznych.
Zatrzymania w powiecie bydgoskim dokonali policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP w Krakowie.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę