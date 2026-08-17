Biegli analizują dokumenty w sprawie nieprawidłowości w mogileńskim szpitalu

Prokuratura czeka na opinię biegłych w sprawie nieprawidłowości ujawnionych w szpitalu w Mogilnie/fot. SPZOZ/archiwum

Prokuratura czeka na opinię biegłych w sprawie nieprawidłowości ujawnionych w szpitalu w Mogilnie. Śledztwo w sprawie zostało wszczęte pod koniec 2024 roku - dotyczy wykonywania zabiegów przez spółkę lekarzy neurochirurgów. Na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Przypomnijmy: do nadużyć w mogileńskim szpitalu mogło dochodzić w latach 2023-2024. Śledczy analizują niekorzystną dla SP ZOZ umowę zawartą przez ówczesną dyrekcję szpitala z podmiotem zewnętrznym (spółą lekarską). Umowa ta dotyczyła wykonywania świadczeń medycznych - zabiegów antroskopowych i przezskórnych kręgosłupa, co skutkowało szkodą majątkową w wysokości przekraczającej 2 mln złotych.



Analiza dokumentacji szpitalnej oraz tej związanej z rozliczeniami wskazanych procedur z Narodowym Funduszem Zdrowia doprowadziła do rozszerzenia przedmiotu śledztwa. Postępowaniem objęto także podejrzenie wytworzenia poświadczającej nieprawdę dokumentacji, dotyczącej rzekomo przeprowadzonych przez poznańską spółkę lekarską zabiegów medycznych, a następnie pobranie z tego tytułu nienależnej kwoty refundacji.





Przesłuchano świadków, zabezpieczono obszerną dokumentację dotyczącą zawartej umowy oraz realizacji kwestionowanych procedur medycznych (w tym: wystawione faktury, dokumenty określające zakres obowiązków stron umowy, ewidencję czasu pracy lekarzy wykonujących zabiegi, protokoły pokontrolne NFZ), pozyskano dane bankowe.