Ubranie używane wciąż pożądane? 17 sierpnia to Dzień Lupmeksów. Mamy sondę ze sklepu
Szmateksy, ciucholandy, lumpeksy czy po angielsku second-handy – czyli sklepy z odzieżą używaną. Nie brakuje zarówno przeciwników, jak i entuzjastów takich punktów. Nasz reporter Marcin Glapiak zajrzał do kilku inowrocławskich sklepów i rozmawiał z klientami i sprzedawcami. Powód? 17 sierpnia to w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Lumpeksów.
- Bardzo często korzystam z takich punktów. Nawet trochę traktuję to jako hobby...
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